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С октября прошлого года действует Закон «Об урегулировании неплатежеспособности»
13.05.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С октября прошлого года в Беларуси действует Закон «Об урегулировании неплатежеспособности». Процедура банкротства инициируется и проводится по новым правилам. 28 мая в столичном отеле «Пекин» состоится
Организатор — Ассоциация по антикризисному управлению и банкротству Республики Беларусь — создает площадку для обсуждения актуальных новаций и практических вопросов применения нового законодательства.
«Про бизнес» выступает информационным партнером форума. Знакомим с полезными подробностями.
Форум соберет большое авторитетное экспертное сообщество, включая:
Цель форума: создание открытой площадки для обсуждения новаций и практических вопросов применения Закона «Об урегулировании неплатежеспособности»
Главные вопросы форума:
1. Как законодательные изменения влияют на возбуждение и проведение процедур банкротства как для должника, так и для кредитора?
2. Какие эффективные инструменты для кредиторов предусмотрены в новом Законе? Увеличились ли шансы на реальное взыскание?
3. Какова позиция судебных органов и практика правоприменения в сфере неплатежеспособности?
4. Что сегодня особенно актуально для бизнеса в оценке рисков, включая риски субсидиарной ответственности?
5. Особенности работы с активами в конкурсной массе: оценка и реализация. Продавать по новым правилам быстрее vs дороже, или нет?
6. Как строить работу антикризисному управляющему. Вознаграждение и расходы
⇒ Подробная программа, список спикеров и
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С октября прошлого года в Беларуси действует Закон «Об урегулировании неплатежеспособности». Процедура банкротства инициируется и проводится по новым правилам....
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