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С октября прошлого года действует Закон «Об урегулировании неплатежеспособности»

13.05.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Фото с сайта elcode.ru, носит иллюстративный характер
Фото с сайта elcode.ru, носит иллюстративный характер

С октября прошлого года в Беларуси действует Закон «Об урегулировании неплатежеспособности». Процедура банкротства инициируется и проводится по новым правилам. 28 мая в столичном отеле «Пекин» состоится большой форум для профессионального сообщества, руководителей «Антикризисное управление. Новый взгляд»

Организатор — Ассоциация по антикризисному управлению и банкротству Республики Беларусь — создает площадку для обсуждения актуальных новаций и практических вопросов применения нового законодательства.

«Про бизнес» выступает информационным партнером форума. Знакомим с полезными подробностями.


Форум соберет большое авторитетное экспертное сообщество, включая:

  • Антикризисные управляющие
  • Сотрудники отделов по работе с проблемной задолженностью банков
  • Руководители и собственники бизнеса, юристы государственных и частных предприятий
  • Адвокаты
  • Судьи
  • Работники государственных органов

Цель форума: создание открытой площадки для обсуждения новаций и практических вопросов применения Закона «Об урегулировании неплатежеспособности»

Главные вопросы форума:

1. Как законодательные изменения влияют на возбуждение и проведение процедур банкротства как для должника, так и для кредитора?

2. Какие эффективные инструменты для кредиторов предусмотрены в новом Законе? Увеличились ли шансы на реальное взыскание?

3. Какова позиция судебных органов и практика правоприменения в сфере неплатежеспособности?

4. Что сегодня особенно актуально для бизнеса в оценке рисков, включая риски субсидиарной ответственности?

5. Особенности работы с активами в конкурсной массе: оценка и реализация. Продавать по новым правилам быстрее vs дороже, или нет?

6. Как строить работу антикризисному управляющему. Вознаграждение и расходы


⇒ Подробная программа, список спикеров и условия участия смотрите на сайте форума

 
 
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С октября прошлого года в Беларуси действует Закон «Об урегулировании неплатежеспособности». Процедура банкротства инициируется и проводится по новым правилам....
 
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