Имеют ли право «динозавры» работать в современных компаниях? Примеры того, как эйджизм стал проблемой на рынке труда

Источник материала: ProBusiness

Эйджизм, или дискриминация по возрасту, к сожалению, не остался где-то в прошлом. Многие мировые компании периодически попадают в скандалы, связанные к возрастной дискриминацией среди сотрудников. Хотя сегодня трудно понять такие ситуации, ведь, с одной стороны, есть острая нехватка квалифицированных кадров, а с другой — любой профессиональный менеджер понимает, что работника следует оценивать исключительно по его компетенциям и результатам работы. «Про бизнес» собрал несколько ярких примеров, в которых известные компании были обвинены в эйджизме, чтобы показать, насколько серьезна эта проблема.

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Скандал вокруг Volkswagen: дискриминация по возрасту на американском заводе

Компания немецкого автопроизводителя Volkswagen в 2018 снова оказалась в центре скандала. Но на этот раз дело касается не экологических проблем, а обвинений в дискриминации по возрасту на одном из американских предприятий марки. Джонатан Мэнлоу, 60-летний работник завода Volkswagen в Чаттануге, штат Теннесси, подал в суд на компанию, обвинив ее в использовании ребрендинга для дискриминации сотрудников старше 50 лет.





Эта информация была раскрыта юридической компанией Sanford Heisler Sharp, представляющей интересы Мэнлоу, и была опубликована в The Washington Post. После скандального «дизельгейта» 2015 года, который негативно сказался на финансовом состоянии и репутации Volkswagen, компания предприняла усилия по изменению своего имиджа на «более молодую и изящную компанию». Однако, по мнению адвокатов, попытки омоложения рабочей силы привели к дискриминации более старших сотрудников. Представители юридической фирмы отметили, что объявление о намерении компании стать моложе было сделано непосредственно перед снижением должности Мэнлоу, который на тот момент занимал позицию супервайзера на заводе. После этого он пытался найти другие подходящие позиции в компании, но его заявки были отклонены. Этот случай стал поводом для серьезного разговора о проблеме возрастной дискриминации на рабочем месте, а также о практиках корпоративного ребрендинга и их этичности.

Иск о дискриминации на NY1 и путь к справедливости

Пять знаменитостей новостного канала NY1 из Нью-Йорка встали на защиту своих прав, подав иск о дискриминации по признаку пола и возраста. Рома Торре, Кристен Шонесси, Джанин Рамирес, Вивиан Ли и Аманда Фариначчи, у которых коллективный стаж в NY1 свыше 100 лет, обвинили своего работодателя, Charter Communications, в систематическом сокращении их времени на экране в пользу молодых, менее опытных коллег, а также коллег противоположного пола. По их мнению, как только NY1 перешла во владение Charter в 2016 году, карьеры истцов начали угасать.

Сокращение эфирного времени, уменьшение заработной платы и препятствия в профессиональном росте стали обычным явлением для женщин, которые прослужили каналу десятилетиями. Рома Торре, 61-летняя обладательница премии «Эмми», выделяется в этой борьбе как ведущая фигура. С 1992 года она была узнаваемым лицом NY1, но ее трехчасовое сольное выступление было сокращено до одного часа, а ее вклад в программу «On Stage» был уменьшен.





В то же время ее зарплата была урезана почти вдвое по сравнению с ее коллегой-мужчиной, который был повышен до ведущего нового шоу «Mornings on 1″. Торре утверждает, что ее уволили просто за то, что она запросила возможность использовать новый грим мужчины-коллеги. Также отмечается, что NY1 отметил 20-летие коллеги праздничными эпизодами и рекламной кампанией, в то время как длительное время работы Торре было проигнорировано.

Среди других аспектов иска — понижение Вивиан Ли до роли замещающей ведущей и отмена ее шоу «Spotlight» в январе. Все истцы утверждали, что их эфирное время сократилось в пользу молодых женщин, которые подбираются по внешним признакам, а не по профессиональной квалификации.

Представитель Charter опроверг обвинения, называя NY1 «уважительным и справедливым местом работы». Однако истцы настаивали на том, что они стали жертвами системы, возвеличивающей мужчин и маргинализирующей опытных женщин. Они совсем не хотели враждовать с молодыми, а стремились создать равные возможности для всех.

Скандал вокруг сокращений в IBM

В феврале 2022 года в сеть попали скриншоты переписок высокопоставленных сотрудников IBM, вызвавшие широкий резонанс в мире бизнеса. В переписках обсуждалось возможное сокращение зрелых сотрудников компании в возрасте от 40 лет, которые, по мнению руководства, уже «отстали от трендов». Термин «динозавры» был использован для обозначения этой категории сотрудников, которых планировали заменить молодыми специалистами, чтобы компания могла быть более конкурентоспособной на рынке.

В обнародованных переписках руководство IBM прямо указывало на то, что только 42% сотрудников компании были миллениалы, в то время как у их конкурентов этот показатель превышал 70%. В свете этой информации менеджмент принял решение изменить стратегию и приглашать на работу более молодых сотрудников, даже без значительного опыта. Однако, возникли обвинения в дискриминации по возрасту, особенно в отношении женщин старше 40 лет.





Пресс-секретарь IBM Крис Мумма выступил с заявлением, в котором отрицал факты дискриминации. Он объяснил, что причиной увольнения сотрудников стал не их возраст, а изменения в бизнес-модели компании. Мумма также подчеркнул, что высказывания, содержащиеся в утечке переписки, не соответствуют корпоративной культуре IBM, основанной на уважении к сотрудникам.

Тем не менее, скандал оставил послевкусие, вызвав обсуждения в обществе и среди деловых кругов. Вопрос о том, где проходит граница между стремлением к инновациям и дискриминацией на основе возраста, остается актуальным и поднимает важные вопросы о равенстве возможностей и уважении к опыту и знаниям старших сотрудников в современном бизнесе.

Дело против Twitter: возраст как фактор увольнений

С похожей ситуацией столкнулась также социальная сеть X (ранее Twitter). Дело в том, что после приобретения компании Илоном Маском в 2022 году социальная сеть «Х» обвинялась в увольнении большей части старших сотрудников. И в конце лета 2023 года суд Калифорнии принял решение не закрывать это дело.

Истец Джон Земан подал коллективный иск, утверждая, что «Х» избавилась от 60% сотрудников старше 50 лет и почти 75% тех, кому было более 60 лет, в то время как увольнения затронули только 54% сотрудников младше 50 лет. Судья Сьюзан Иллстон согласилась с тем, что американский закон, запрещающий дискриминацию по возрасту на рабочем месте, дает право истцам продолжать свое дело. Однако судья не поддержала утверждение о том, что «Х» специально выбирала старших работников для увольнения, и предложила Земану внести изменения в свой иск.





Этот случай стал лишь одним из множества юридических проблем, с которыми столкнулась «Х» после решения Маска сократить половину персонала Twitter с ноября 2022 года. В других случаях «Х» также обвиняют в непредупрежденности сотрудников о планах компании и в том, что Маск вынудил уходить работников с инвалидностью, не разрешив им работать удаленно и назвав их недостаточно «хардкорными». В двух исках бывшие сотрудники требовали компенсацию в размере не менее 500 миллионов долларов. Twitter отрицал все обвинения.

Компанию Activision Blizzard обвинили в притеснении «старых белых мужчин»

Бывший сотрудник Activision Blizzard, занимавший высокую должность в компании до августа 2023 года, в январе 2024 года подал на компанию в суд. Причиной иска 57-летнего Джеймса Рид Венейбла, работавшего в компании с 2014 года, является «дискриминация старых белых мужчин».

Он обвинил компанию в дискриминации по возрасту и расовому признаку, утверждая, что его увольнение и отказ в повышении были связаны с его принадлежностью к группе «старых белых мужчин». Истец представил несколько примеров эйджизма, с которым он столкнулся в компании.





Один из таких случаев произошел на конференции, где глава Activision Blizzard Бобби Котик высказал мнение о «слишком большом количестве старых белых мужчин» в компании. Следствием этого высказывания было увольнение как минимум двух руководителей, принадлежавших к данной категории. Венейбл также утверждает, что ему было отказано в повышении на должность одного из ушедших руководителей в пользу «молодого цветного сотрудника», который, по его словам, создал негативную атмосферу в коллективе. При этом жалобы истца в отдел кадров были проигнорированы. Ситуация обострилась в августе 2023 года, когда часть отдела истца была подвергнута сокращению, в результате чего были уволены как минимум семеро сотрудников в возрасте 47 лет и старше. Мужчина потребовал компенсации за недополученный заработок, незаконное увольнение и ущерб репутации. Он также ожидал, что Activision Blizzard покроет все судебные издержки.

Представители Activision Blizzard в ответ на просьбу журналистов о комментарии отправили ссылку на политику компании по обеспечению равенства при найме на работу.

Женщина получила $ 105 тысяч из-за нежелания уходить на пенсию

Бывшая сотрудница компании J&M Industries Inc, на протяжении двух десятков лет верно служившая компании на должности закупщика, внезапно оказалась под прицелом. Недоумение со стороны руководства по поводу ее решения оставаться на посту после достижения 65-летнего возраста, превратилось в горькую историю дискриминации. Известно, что на пике своего трудового пути, когда женщина отмечала свой 65-летний юбилей, ее уволили. Официальная версия — экономическая нестабильность и упразднение должности. Но истина оказалась гораздо глубже: на ее место был назначен молодой мужчина в возрасте 39 лет.



Фото: trends.rbc.ru. Использовано в качестве иллюстрации.