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Драники vs блины: минчане делают свой непростой выбор
26.02.2017 16:25 — Новости Культуры | Tut.by
На исходе масленичной недели съемочная группа TUT.BY расспросила минчан об их вкусовых предпочтениях и попросила сделать нелегкий для каждого белоруса выбор — блины или драники. Все ответы в видео.
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На исходе масленичной недели съемочная группа TUT.BY расспросила минчан об их вкусовых предпочтениях и попросила сделать нелегкий для каждого белоруса выбор - блины...
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