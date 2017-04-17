﻿ В Бресте стартовал очередной сезон реалити-шоу о жизни сокола-пустельги. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте стартовал очередной сезон реалити-шоу о жизни сокола-пустельги

18.04.2017 17:25 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Бресте вновь началась онлайн-трансляция из гнезда сокола-пустельги. Об этом сообщается на сайте ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны».


Фото: ptushki.org

Наблюдать за бытом краснокнижника можно с компьютера и ночью, и днем через сайт наблюдения за птицами.

В новом сезоне впервые запланирована трансляция из трех гнезд. Пока можно наблюдать за трансляциями из двух.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новом сезоне впервые запланирована трансляция из трех гнезд.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Бывшая жена Джонни Деппа собралась замуж за основателя Tesla
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика