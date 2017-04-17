В Бресте вновь началась онлайн-трансляция из гнезда сокола-пустельги. Об этом сообщается на сайте ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны».



Фото: ptushki.org

Наблюдать за бытом краснокнижника можно с компьютера и ночью, и днем через сайт наблюдения за птицами .

В новом сезоне впервые запланирована трансляция из трех гнезд. Пока можно наблюдать за трансляциями из двух.