|
В Бресте стартовал очередной сезон реалити-шоу о жизни сокола-пустельги
18.04.2017 17:25 — Новости Культуры | Tut.by
В Бресте вновь началась онлайн-трансляция из гнезда сокола-пустельги. Об этом
Наблюдать за бытом краснокнижника можно с компьютера и ночью, и днем через
В новом сезоне впервые запланирована трансляция из трех гнезд. Пока можно наблюдать за трансляциями из двух.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новом сезоне впервые запланирована трансляция из трех гнезд.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии