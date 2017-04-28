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В Лос-Анджелесе появился Музей мороженого
29.04.2017 11:04 — Новости Культуры | Tut.by
10 тысяч бананов, гигантские эскимо, горы мармелада и съедобные воздушные шары. В Лос-Анджелесе открылся Музей мороженого. Это не традиционная экспозиция, где посетителям обычно рассказывают о способах приготовления и истории лакомства. Здесь искусство и мастерство кондитеров сливаются воедино. Гигантские инсталляции, вдохновленные любимыми десертами, находятся рядом со пунктами, где можно попробовать различные виды мороженого.
Тематические аттракционы, пользуются большой популярностью. Например стены со вкусом банана. Достаточно расцарапать поверхность, чтобы услышать запах фрукта. А бассейн, наполненный конфетами, по душе и детям и взрослым, которые рады окунуться в массу сахарных драже.
Ценители искусства не будут разочарованы. Ведь кураторы специально пригласили современных художников для реализации этого проекта.
Впервые Музей мороженого появился год назад в Нью-Йорке. После большого успеха, организаторы решили создать похожую экспозицию в Лос-Анджелесе. Билеты можно приобрести только на официальном сайте. Но сотрудники музея сообщили, что желающих посетить эту выставку так много, что они решили продлить экспозицию до 10 июля.
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10 тысяч бананов, гигантские эскимо, горы мармелада и съедобные воздушные шары. В Лос-Анджелесе открылся Музей мороженого. Это не традиционная экспозиция, где...
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