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В Лос-Анджелесе появился Музей мороженого

29.04.2017 11:04 — Новости Культуры | Tut.by  
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10 тысяч бананов, гигантские эскимо, горы мармелада и съедобные воздушные шары. В Лос-Анджелесе открылся Музей мороженого. Это не традиционная экспозиция, где посетителям обычно рассказывают о способах приготовления и истории лакомства. Здесь искусство и мастерство кондитеров сливаются воедино. Гигантские инсталляции, вдохновленные любимыми десертами, находятся рядом со пунктами, где можно попробовать различные виды мороженого.

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Тематические аттракционы, пользуются большой популярностью. Например стены со вкусом банана. Достаточно расцарапать поверхность, чтобы услышать запах фрукта. А бассейн, наполненный конфетами, по душе и детям и взрослым, которые рады окунуться в массу сахарных драже.

Ценители искусства не будут разочарованы. Ведь кураторы специально пригласили современных художников для реализации этого проекта.

Впервые Музей мороженого появился год назад в Нью-Йорке. После большого успеха, организаторы решили создать похожую экспозицию в Лос-Анджелесе. Билеты можно приобрести только на официальном сайте. Но сотрудники музея сообщили, что желающих посетить эту выставку так много, что они решили продлить экспозицию до 10 июля.

 
 
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10 тысяч бананов, гигантские эскимо, горы мармелада и съедобные воздушные шары. В Лос-Анджелесе открылся Музей мороженого. Это не традиционная экспозиция, где...

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