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Номер NaviBand на "Евровидении": лодка в облаках и танцы под гитару

10.05.2017 22:42 — Новости Культуры | БелТА  
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10 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Генеральная репетиция для национальных жюри стран, которые будут голосовать во втором полуфинале международного конкурса песни "Евровидение-2017", проходит в эти минуты в Международном выставочном центре в Киеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня днем представители Беларуси вместе с участниками из 17 стран уже выходили на конкурсную сцену на первую репетицию, на которой аккредитованные журналисты имели возможность увидеть выступления из зала. Дневная генеральная репетиция проводится без зрителей.

Артем Лукьяненко и Ксения Жук, участники группы NaviBand, выступают под 14-м номером. После серии медленных песен "Гісторыя майго жыцця" выгодно отличается своим эмоциональным посылом. Ребята поют и танцуют на лодке, которая будто плывет в облаках. На телеэкране изображение подается таким образом, что присутствует ощущение движения, полета. Эффект движения придают картинке также изменяющиеся изображения национального орнамента на заднике сцены, стилизованные изображения замков.

Первую репетицию ребята провели в концертных костюмах, без грима. Вторая репетиция проводится полностью по сценарию полуфинала за вычетом процедуры голосования. Эта репетиция доступна для зрителей.

Кроме того, на второй репетиции ведется резервная запись концерта, чтобы в случае сбоя связи можно было использовать ее во время трансляции конкурса.

К слову, во время голосования на концерте 11 мая хозяин грин-рум Тимур Мирошниченко задаст вопрос представителям Беларуси.

Прямую трансляцию полуфинала будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый телеканал "Беларусь 24". Комментарии конкурса в эфире Евгений Перлин проведет на белорусском языке.-0-

 
 
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Сегодня днем представители Беларуси вместе с участниками из 17 стран уже выходили на конкурсную сцену на первую репетицию, на которой аккредитованные журналисты...

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