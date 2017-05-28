День Швеции пройдет в Минске 3 июня

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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Швеции пройдет 3 июня в Минске на территории Верхнего города, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Этот праздник шведского языка, культуры, истории, образования, музыки и кухни станет финальным аккордом Недели Швеции, которая стартовала сегодня в белорусской столице.

В субботу с 13.00 и до 18.00 на главной сцене будет звучать шведская музыка в исполнении хора Concordia и симфонического трио "Вытокі". Кавер-бэнд Петра Клюева исполнит знаменитые хиты ABBA, Ace of Base, Roxette, The Cardigans. Танцевальная группа Legion Street Dancers представит брейк и хип-хоп в современных шведских ритмах. Кульминацией праздника станет вечерний концерт с участием звезд шведской популярной музыки - группы Secret Service. Перед этим концертом (начало в 20.00) выступит белорусская группа NaviBand.

Кроме того, с 13.00 до 18.00 также будут работать и другие площадки: культурная, образовательная, информационная, детская, спортивная. На аллее мастеров ремесленники проведут мастер-классы, планируется продажа изделий ручной работы. Туристические агентства расскажут про туры в Швецию, а клуб реконструкторов познакомит минчан и гостей столицы со снаряжением, играми и традициями викингов.

Праздник шведской культуры проводится посольством Швеции в Беларуси совместно с Минским городским исполнительным комитетом.

Праздники национальных культур будут проходить до октября: 10 июня - русской культуры, 17 июня - казахской, 24 июня - литовской, 29 июля - финской, 5 августа - корейской, 12 августа - азербайджанской, 19 августа - украинской, 26 августа - армянской, 27 августа - индийской, 2 сентября - грузинской, 3 сентября - итальянской, 16 сентября - польской, 17 сентября - еврейской, 23 сентября - греческой культуры.-0-