Железная дорога - за деньги одной семьи. Как Дараган изменили Осиповичи

Проект « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ » продолжает рассказывать о белорусских музеях. В этом выпуске в «фокус» попадал Осиповичский историко-краеведческий музей. В материале можно узнать об истории города и особенно о семье Дараган, которая построила в этих краях железную дорогу.





Осиповичи — город совсем молодой. Он был основан в 1872 году как станция по линии Либаво-Роменской железной дороги. Статус города получил только в 1935-м.

У Осиповичского историко-краеведческого музея долгое время не было своего здания. Сотрудники занимались сбором экспонатов и коллекций буквально на коленях. Однако четыре года назад, летом 2012 года, музей переехал в собственное помещение и, наконец, смог создать постоянную экспозицию.

Важная деталь: Осиповичский музей размещается в двух зданиях в разных частях города. В первом по адресу: ул. Интернациональная, 48 находится администрация, выставочный зал, а также экспозиция, которая рассказывает об истории и этнографии Осиповичского района.

Второе здание находится на улице Рабоче-Крестьянской, 20. В этой части музея рассказывается об истории семьи Дараган, а также выставляются картины и графика народного художника Беларуси Владимира Стельмашонка.

Экспозиция «Семья Дараган» посвящена семье, построившей в 1896 году железнодорожную ветку Осиповичи — Радутичи (Дараганово) — Старые Дороги (39 верст).









Глава семьи Осип Дараган был начальником управления Риго-Орловской железной дороги и в конце XIX века купил участок недалеко от города. Вскоре — всего за 9 месяцев — на их деньги была построена железнодорожная ветка.

Благодаря этому жизнь в регионе закипела. В поселке Радутичи вскоре образовался рабочий поселок, в котором тогда проживало около тысячи человек. Появились бакалейные лавки, мельница. А Матвей Дараган, муж Елизаветы (сестры Осипа), построил еще и паровой лесопильный завод.









По железной дороге Дараганы отправляли в вагонах лес, который в изобилии рос на территории их владений, а также выращенную ими сельскохозяйственную продукцию.

Судьба семьи весьма трагична. После Октябрьской революции они бежали из страны, так как при большевиках их ждали лагеря. В 1930-е годы в их особняке в Крынках разместился санаторий, в котором лечили больных детей. Во время Второй мировой войны нацисты устроили на месте бывшей усадьбы концлагерь, который сгорел в 1944 году.

Сегодня здание музея и его коллекция напоминают о семье, которая так много сделала для развития региона.











Эта часть музея воссоздает интерьер бывшей усадьбы Осипа Дараган в усадьбе Крынки и квартиры Дмитрия Дарагана в Хельсинки. В пяти залах сотрудники музея разместили кабинет, гостиную, столовую, кухню, прихожую и даже условный хозяйственный двор с банькой и сарайчиком.

Самый трогательный зал экспозиции — это «Зал семьи», где представлены биографии почти всех членов семьи, а также сохранившиеся фотографии и личные вещи некоторых из них.

Все 370 экспонатов музею передал правнук Осипа Дарагана Андрей Дараган. Его семья живет в Швеции, но поддерживает связи с Беларусью.

Благодаря дару семьи Дараган в музее можно полюбоваться коллекцией фарфора и фаянса, персидским ковром ручной работы, фабричной книжкой из ткани для обучения детей французскому языку, снегоступами, привезенными с советско-финской войны 1939−1940 годов, кожаный портфель нижегородского помещика и правоведа с именным тиснением.

Также в Осиповичском музее можно узнать и о том, как жил регион на протяжении тысячелетий.

В музее можно увидеть стеклянный браслет, который был найден во время раскопок в замке, а также и сам макет Свислочского замка, который был разрушен в сентябре 1654 года.





Самые старые экспонаты в музее датируются концом XIX века. Причин этому несколько: молодость Осиповичей, а также последствия Второй мировой войны, когда около половины деревень в районе были сожжены и там ничего не осталось для потомков.

О советском этапе в истории района расскажут две подшивки журналов «Работница» за 1927 год, справочник «Список станций железнодорожной сети СССР. Москва, 1941 г.». Это немногие письменные документы, которые сохранились после Второй мировой войны.









Даже бытовые этнографические экспонаты — редкость для музея. В музее хранятся рушники начала XX века, которые чудом пережили войну.

Кроме экскурсий музей активно исследует и популяризирует историю региона. Каждый год весной и осенью в стенах музея проходят научно-практические конференции, посвященные изучению Осиповичского района.

Адрес музея: Могилевская область, город Осиповичи, улица Интернациональная, 48.

Входные билеты в 2017 году: взрослый — 1 рубль, детский — 50 копеек, дошкольники — бесплатно. Экскурсия — 2 рубля с группы. Выставочный зал: взрослый — 30 копеек, детский — 20 копеек.

Режим работы музея: для посетителей — вторник-суббота с 09.00 до 18.00 (обед 13.00−14.00); администрация — понедельник-пятница, с 08.00. до 17.00 (обед 13.00−14.00).

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