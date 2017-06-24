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Музыка, любовь, Верхний город: в Минске прошли "Джазовые вечера"

25.06.2017 17:44 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июн — Sputnik. Финальный концерт фестиваля "Джазовые вечера с Банком БелВЭБ" прошел в субботу на сцене у столичной Ратуши.

"Идея фестиваля в этом году была в том, чтобы сохранить качественных иностранных хэдлайнеров, но сделать его более открытым: для публики с разными вкусами и для белорусских артистов, в том числе для молодых талантов. Это праздник для всех! Поэтому открывала его невероятная 7-летняя София Курлович, а закрывать будет талантливый 15-летний Влад Кучинский, которого мы нашли через конкурс заявок для финального джема", — рассказал Андрей Калина, музыкальный продюсер "Джазовых вечеров".

Музыка, любовь, Верхний город: в Минске прошли "Джазовые вечера"
© Sputnik / Марина Серебрякова
Зрителям явно понравился финальный концерт
Музыка, любовь, Верхний город: в Минске прошли "Джазовые вечера"
© Sputnik / Марина Серебрякова
Отличное настроение - и у музыкантов!

В заключительную субботу 24 июня свои программы представили вокалист Клив Джонс из США, мультиинструменталист Набиль Хемир из Туниса, а также белорусские коллективы Premier Orchestra и Minsk Voices.

Музыка, любовь, Верхний город: в Минске прошли "Джазовые вечера"
© Sputnik / Марина Серебрякова
"Джазовые вечера" уже стали традиционными и очень полюбились минчанам
Музыка, любовь, Верхний город: в Минске прошли "Джазовые вечера"
© Sputnik / Марина Серебрякова
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Можно было услышать композиции из репертуара знаменитых джазменов Нэта Кинга Коула, Луи Армстронга, Рэя Чарльза, Эллы Фитцджеральд.

Музыка, любовь, Верхний город: в Минске прошли "Джазовые вечера"
© Sputnik / Марина Серебрякова
В субботу состоялось долгожданное выступление Клива Джонса

Также  прозвучали авторские композиции Клива Джонса, Набиля Хемира и Константина Горячего.

На финальном концерте у городской ратуши помимо прославленных джазменов выступил юный гитарист Влад Кучинский, который занимается музыкой с восьми лет. Смотрите, как сыграл последние аккорды фестиваля пятнадцатилетний гитарист, на видео Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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Музыканты из США, Туниса и Беларуси выступили на сцене под открытым небом.

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