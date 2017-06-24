МИНСК, 25 июн — Sputnik. Финальный концерт фестиваля "Джазовые вечера с Банком БелВЭБ" прошел в субботу на сцене у столичной Ратуши.

"Идея фестиваля в этом году была в том, чтобы сохранить качественных иностранных хэдлайнеров, но сделать его более открытым: для публики с разными вкусами и для белорусских артистов, в том числе для молодых талантов. Это праздник для всех! Поэтому открывала его невероятная 7-летняя София Курлович, а закрывать будет талантливый 15-летний Влад Кучинский, которого мы нашли через конкурс заявок для финального джема", — рассказал Андрей Калина, музыкальный продюсер "Джазовых вечеров".



© Sputnik / Марина Серебрякова Зрителям явно понравился финальный концерт



© Sputnik / Марина Серебрякова Отличное настроение - и у музыкантов!

В заключительную субботу 24 июня свои программы представили вокалист Клив Джонс из США, мультиинструменталист Набиль Хемир из Туниса, а также белорусские коллективы Premier Orchestra и Minsk Voices.



© Sputnik / Марина Серебрякова "Джазовые вечера" уже стали традиционными и очень полюбились минчанам



© Sputnik / Марина Серебрякова Дети быстро отыскали лучшие места

Можно было услышать композиции из репертуара знаменитых джазменов Нэта Кинга Коула, Луи Армстронга, Рэя Чарльза, Эллы Фитцджеральд.



© Sputnik / Марина Серебрякова В субботу состоялось долгожданное выступление Клива Джонса

Также прозвучали авторские композиции Клива Джонса, Набиля Хемира и Константина Горячего.

На финальном концерте у городской ратуши помимо прославленных джазменов выступил юный гитарист Влад Кучинский, который занимается музыкой с восьми лет. Смотрите, как сыграл последние аккорды фестиваля пятнадцатилетний гитарист, на видео Sputnik .