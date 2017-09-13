Живое сердце с артериями. Аргентинский художник о Минске и своем новом мурале на Заславской

Франческо Босолетти приехал в Минск на международный стрит-арт-пленэр Urban Myths. За пять дней он должен создать мурал, который появится в центре Минска. TUT.BY посетил встречу с художником, которая прошла в присутствии руководства Центрального района Минска, и узнал, какова его концепция и как на идеи Франческо реагируют чиновники.





«В моем городе стены закончились, поэтому я отправился в путешествие по Европе»

Как рассказал Босолетти, он родился и вырос в Армстронге, маленьком городке в Аргентине, где «в основном живут фермеры».

— Я стал рисовать на улице, наверное, потому что мне нечего было делать, — смеется Франческо. — В моем городе стены закончились, поэтому я отправился в путешествие по Европе. На выбор тем для моих работ повлияла философия простоты жизни. Я стараюсь говорить о базовых вещах, показывать основные мотивы жизни человека. Мои работы связаны с животным «Я» человека. Память — это еще одна тема, которую мне нравится исследовать, так как мы — это наше прошлое.

Для выступления Франческо Босолетти подготовил презентацию своих работ в других городах. Среди них было произведение «Скрытая надежда», которое находится в Неаполе.

— Обычно, когда говорят о Неаполе, вспоминают криминал и мафию. А это очень интересный город, с мощной культурой. Место для моей работы я выбрал в жилом квартале неблагоприятного района: там много бродяг и нищих, у многих проблемы с наркотиками. Местные жители не рады таким соседям. При этом на этой же улице находится центр помощи бедным. Удивительный контраст. Чтобы создать эту работу, я разговаривал с бездомными, фотографировал их, а одного нарисовал. В его глазах скрывается история и сила. Теперь это не просто лицо, а символ. Я стремился показать, что люди могут что-то сделать, чтобы изменить имидж привычных мест и посмотреть на реальность под другим углом. Чтобы подчеркнуть контраст изображения, я преобразовал портрет в негатив.

Публикация от Francisco Bosoletti (@bosoletti) Дек 12 2016 в 5:03 PST

У работ, сделанных в этой технике, есть своя «фишка». Изображение можно увидеть целиком не сразу, а только после того, как включишь фильтр негатива в настройках камеры телефона.

Публикация от Francisco Bosoletti (@bosoletti) Дек 12 2016 в 5:04 PST

— Сперва местные жители реагировали настороженно. Но когда я рассказал, как посмотреть на результат с помощью телефона, произошло что-то чудесное, люди сплотились: дети, бездомные, взрослые — все пытались разобраться, как это выглядит.

«На улицах Аргентины происходит куда больше хаоса. В Беларуси невероятно спокойные внутри люди и тихо на улицах»

Прежде чем прийти на встречу в минскую гимназию-колледж искусств, Франческо четыре дня провел в пеших прогулках по Минску в окружении историков, волонтеров и ассистентов. Чтобы он уловил дух страны, ему организовывали экскурсии и много рассказывали о Беларуси.

— История Беларуси сложная и глубокая, чтобы осознать ее за несколько дней. Для меня было большим удивлением, что на улицах Аргентины происходит куда больше хаоса. В Беларуси невероятно спокойные внутри люди и тихо на улицах. Мы можем отличаться манерой речи, темпом и ритмом жизни, но мы не замечаем огромные пласты уникальной истории и культуры.

Перед поездкой в Беларусь Франческо проделал немалую предварительную работу. В том чисел изучил произведения Светланы Алексиевич.



Франческо Босолетти (в центре)

— В своей работе я хочу поговорить о памяти и воспоминаниях. Идейно моя задумка связана с работами Алексиевич. Мне близка характерная черта ее метода — не банальный сбор материала, а умение передать философию индивидуальных историй. Здесь слово «воспоминание» значит «оставлять что-то в своем сердце». Запоминать сердцем. В древние времена считали, что воспоминания хранятся в сердце. А когда ты что-то вспоминаешь, то переносишься сердцем в то время. Работы Алексиевич о том же: она собирает истории людей, чтобы вернуть их к жизни.

Как признаётся аргентинский художник, он планирует нарисовать в Минске живое сердце.

— В первую очередь будет отсылать нас к стране, которая считается сердцем Европы. Ее девственные леса, природа, сохранившая разнообразие биологических видов, символизируют анатомию органа, с которым связана человеческая жизнь. Корни древних дубов станут артериями, а реки понесут насыщенную кровь по всему телу. Я читал о слуцких поясах, и мне кажется, что ткань, которую ткали белорусские девушки, можно изобразить в виде ткани мощной мышцы, чтобы показать, что традиции живы в сердце каждого белоруса. Меня вдохновляет то, как Светлана Алексиевич переплетает сотни историй в политическую симфонию голосов. Это как песня, спетая для одного большого сердца.

«Уже представляю, сколько услышу замечаний и нареканий от жителей»

После презентации началось обсуждение проекта, в котором в том числе принял участие глава администрации Центрального района Игорь Бузовский. Чиновник признался, что после шумного случая с муралом iNO (напомним, что изображение человека в капюшоне со свечой вызвало недовольство местных жителей) всем надо понять философию этого движения.

— Долгие разговоры и споры привели к тому, что город идет на эксперименты. Как видите, несколько работ появилось и в Центральном районе. Но работа как минимум не должна диссонировать с архитектурой и атмосферой района. У меня посыл простой: главное — это гармония в городе. Эскиза я не видел, поэтому меня насторожил образ сердца. Я уже представляю, сколько услышу замечаний и нареканий от жителей за то, что каждый день они будут видеть нутро человека. Мне очень понравилась идея использовать узоры слуцких поясов, искренне надеюсь, что это будет красиво. Франческо удалось нащупать актуальные болевые точки для нас.

В выступлении Бузовского нашлось место и черному юмору. Чиновник с сожалением отметил, что вопрос согласования эскиза остается открытым. И в реальности может получиться так, что работа будет выполнена быстрее, чем ее согласуют в городе.

Франческо Босолетти согласился с Игорем Бузовским, что и ему было бы трудно видеть обсуждаемую работу iNO каждый день. И еще раз напомнил, что стиль его рисунка будет выглядеть в повседневности как абстракция с белорусскими символами. И лишь при наведении камеры в режиме негатива работу можно будет увидеть целиком.

Не усидел за кулисами и организатор пленэра Urban Myths Олег Ларичев, который также подключился к обсуждению.



Глава Центрального района Игорь Бузовский (слева), художник Франческо Босолетти (третий слева) слушают выступление организатора пленэра Urban Myths Олега Ларичева (справа)

— Когда мы впервые пригласили иностранных художников, мы хотели дать толчок нашим, чтобы они видели разные уровни и стили, вдохновлялись. Да и сами иностранцы, которые работают у нас, становятся «агентами» Беларуси и рассказывают о нас у себя на родине и в других странах. Я понимаю, какие трудности возникают каждый раз из-за согласования. Но идея пленэра как раз в том, чтобы художники из разных стран приезжали в Беларусь без готового эскиза, изучали историю и создавали работу на месте.

По словам Ларичева, у проекта есть инвестор — один из бизнесменов, который любит искусство. Но его средства не покрывают все расходы на материалы и технику, поэтому ведется сбор средств на их работу. Как говорит организатор Urban Myths, «большое сердце в центре Европы» — это хорошая фраза для имиджа Беларуси.