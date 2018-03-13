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Улыбчивый тюлень, рыжая лесная лягушка и поток лавы на Гавайях. Природа и животные на фотографиях

14.03.2018 15:18 — Новости Культуры | Tut.by  
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Организаторы ежегодного Смитсоновского фотоконкурса объявили претендентов на победу. TUT.BY обратил внимание на десять работ, которые претендуют на победу в номинации «Природный мир».

Тюлень наслаждается утренним бризом на острове Дюне в Германии. Фото: Erika Valkovicova
Сардины выходят из коралловой стены у берегов острова Себу на Филиппинах. Фото: Giacomo Marchione
Тихий океан у Калифорнии. Фото: Oreon Strusinski
Волосистая цианея у берегов Шотландии. Фото: Martin Prochazka
Один из самых маленьких морских коньков в мире (Индонезия). Фото: ALEX VARANI
Чайки парят над пляжем в Индии. Фото: Vikas Datta
Бурый медведь схватил лосося на Курилах. Фото: Roie Galitz
Рыжая лесная лягушка на Коста-Рике. Фото: Salvador Colvée Nebot
Поток лавы на Гавайях. Фото: florent mamelle
Cкиммеры (морские птицы) во Флориде. Фото: Thomas Chadwick
 
 
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Организаторы ежегодного Смитсоновского фотоконкурса объявили претендентов на победу. TUT.BY обратил внимание на десять работ, которые претендуют на победу в...

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