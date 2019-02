В Австралии намеренно открыли дамбу и затопили две тысячи домов, чтобы спасти город от наводнения

Власти австралийского города Таунсвил открыли дамбу, сдерживающую реку, чтобы снизить ущерб от наводнения из-за проливных дождей. Об этом пишет издание TJournal со ссылкой на Reuters и The Guardian. По данным СМИ, из-за этого затопило около 2 тысяч домов.

Под угрозой оказались до 20 тысяч домов, пишет Би-би-си. Как передает Townsville Bulletin, жители домов, расположенных в низине, пожаловались на затопление и попросили о помощи.