В Австралии намеренно открыли дамбу и затопили две тысячи домов, чтобы спасти город от наводнения

Власти австралийского города Таунсвил открыли дамбу, сдерживающую реку, чтобы снизить ущерб от наводнения из-за проливных дождей. Об этом пишет издание TJournal со ссылкой на Reuters и The Guardian. По данным СМИ, из-за этого затопило около 2 тысяч домов.

Под угрозой оказались до 20 тысяч домов, пишет Би-би-си. Как передает Townsville Bulletin, жители домов, расположенных в низине, пожаловались на затопление и попросили о помощи.

2 swiftwater rescues in T’ville o’night & dozens of evacuations. Rainfall less than expected but more heavy falls today. 5 evac centres (1 at capacity). Ross River Dam has fallen 4% in the last 3 hours. All schools closed today. The T’ville airport still closed. @abcnews pic.twitter.com/hFdjLMGEvN — Shelley Lloyd (@shelleymlloyd) 3 февраля 2019 г.

Одновременно с объявлением об открытии дамбы власти предупредили местных жителей об опасности появления крокодилов, змей и других животных, которые могли покинуть территорию реки и оказаться возле жилых домов.

Местные жители опасаются крокодилов «больше, чем воды, уровень которой достигает груди», пишет издание Stuff. Им приходится тщательно проверять воду, прежде чем передвигаться. Некоторые рептилии забираются на деревья, чтобы спастись от потоков воды. Также жители опасаются, что наткнутся на фекалии и прочие отходы.



Фото взято с сайта: news.com.au

После открытия дамба пропускала около 1,9 тысячи кубических метров воды в секунду. Власти предупредили местных жителей об «опасном и быстром потоке воды» и попросили их найти укрытия или переместиться на местность более высокого уровня. Однако даже после открытия дамба удерживает около 532 тысяч гигалитров воды.

Мэр Таунсвилла Дженни Хилл заявила, что нет никаких гарантий, что план с открытием дамбы сработает. Премьер штата Квинсленд Аннастасия Паласцук (Annastacia Palaszczuk) отметила, что таким образом власти пытаются сократить риск дальнейшего наводнения города. Она добавила, что спасатели предупреждали местных жителей о необходимости эвакуации.

«Мы оповещали жителей в течение трех дней, некоторых даже по два раза. Вы не можете сказать, что вас не предупредили, что может что-то произойти», — заявила мэр Таунсвилла Дженни Хилл.

Вот несколько видео с дрона, где видны масштабы подтоплений. «Шлюзы на плотине полностью открыты. В момент съемки расход воды составлял порядка 1900 кубических метров в секунду», пишут авторы ролика, который был записан 4 февраля.

В данный момент дамба Ross River Dam загружена на 212%, сообщается в официальном Twitter-аккаунте сооружения.

Ross River Dam is currently at 212.9% capacity (496,550 Megalitres). Latest reading at 7:00pm on the 4th of February. #Townsville — Ross River Dam (@RossRiverDam) 4 февраля 2019 г.

С конца января уровень осадков, выпавших в Таунсвилле, составил 1,16 метра. А уже 4 февраля ожидается еще 100 миллиметров осадков, предупредило метеорологическое бюро. Из-за наводнения сотни домов остались без электричества и оказались отрезаны от города. 31 января в городе закрыли школы, но к 4 февраля их не открыли ради безопасности детей. По данным Sydney Morning Herald, за неделю в Таунсвилле выпала годовая норма осадков.