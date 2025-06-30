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Кто хочет стать… продавцом на Ozon? Полезная игра для предпринимателей из Беларуси

30.06.2025 09:44 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Онлайн-продажи — не игра. Это ваш окончательный ответ? В эфире викторина, которая проверит вашу эрудицию… точнее, знания о торговле на Ozon! 👨‍💻

На Ozon не только 58 миллионов покупателей, но и сотни тысяч продавцов. Каждый день на маркетплейс выходят всё новые предприниматели из Беларуси, которые хотят расширить свой бизнес вместе с надёжным партнёром. Мы подготовили викторину, чтобы начинающим продавцам было проще разобраться в работе c Ozon.by.

Правила просты: на каждый вопрос — четыре варианта ответа, правильный — только один. Здесь нет помощи зала, звонка другу (хотя можете попробовать) и других подсказок. Зато с каждым вопросом вы узнаёте что-то новое о продажах, логистике и поддержке для продавцов.

🛍️ Давайте посмотрим, насколько хорошо вы разбираетесь в электронной коммерции. Внимание на экран!

 

 

 

 
 
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Онлайн-продажи - не игра. Это ваш окончательный ответ? В эфире викторина, которая проверит вашу эрудицию… точнее, знания о торговле на Ozon!
 
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