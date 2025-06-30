|
Кто хочет стать… продавцом на Ozon? Полезная игра для предпринимателей из Беларуси
30.06.2025 09:44 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Онлайн-продажи — не игра. Это ваш окончательный ответ? В эфире викторина, которая проверит вашу эрудицию… точнее, знания о торговле на Ozon! 👨💻
На Ozon не только 58 миллионов покупателей, но и сотни тысяч продавцов. Каждый день на маркетплейс выходят всё новые предприниматели из Беларуси, которые хотят расширить свой бизнес вместе с надёжным партнёром. Мы подготовили викторину, чтобы начинающим продавцам было проще разобраться в работе c Ozon.by.
Правила просты: на каждый вопрос — четыре варианта ответа, правильный — только один. Здесь нет помощи зала, звонка другу (хотя можете попробовать) и других подсказок. Зато с каждым вопросом вы узнаёте что-то новое о продажах, логистике и поддержке для продавцов.
🛍️ Давайте посмотрим, насколько хорошо вы разбираетесь в электронной коммерции. Внимание на экран!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Онлайн-продажи - не игра. Это ваш окончательный ответ? В эфире викторина, которая проверит вашу эрудицию… точнее, знания о торговле на Ozon!
|
Архив (Разное)