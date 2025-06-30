«Я понял, что не стоит все усложнять». Директор инжиниринговой компании объяснил, как пытается навести порядок в бизнесе

Источник материала: ProBusiness

Часто цель, которую ставит перед собой предприниматель, оказывается не настолько значительной, какой она казалась сначала. Так, директор и учредитель ООО «АРХИТЕХ» Владимир Бондаренко на третий месяц участия в бизнес-реалити «Ожидание и Реальность» осознал, что ему не стоит изобретать велосипед в автоматизации управленческого учета. И теперь он больше заинтересовался созданием системы для управления проектами. Предприниматель поделился своими мыслями в новой статье совместного проекта «Про бизнес» и консалтинговой компании «Ресолва» .

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему. Читайте истории первого , второго , третьего , четвертого и пятого участников.

«Важно навести порядок с тем, что есть, не изобретая велосипед»

— На май я ставил себе задачу посетить офисы других участников бизнес-реалити, чтобы посмотреть, как у них реализован управленческий учет. К сожалению, я этого не сделал. Просто погряз в текущей работе… Кроме того, шли сложные переговоры по важному контракту с крупным клиентом. Не удалось вырваться.

Также я должен был определиться, наконец, с ТЗ для выбора софта и автоматизации управленческого учета. Мы протестировали два разных решения и определили, что нам надо от управленческого учета. Сейчас решаем, на каком продукте остановиться, анализируем стоимость ПО в год, стоимость внедрения и условия оплаты.





Главное — я понял, что не стоит все усложнять. Мы выбрали для автоматизации все те основные отчеты, о которых говорили и раньше. И выдумывать что-либо еще не видим смысла — важно навести порядок с тем, что есть, не изобретая велосипед. То есть мы остановились на 5−6 отчетах, которые можно контролировать даже через Excel или Google. Таблицы — исключительно финансовые показатели. Но работа в таблицах с этими цифрами не даст нужного эффекта. Все-таки автоматизация (главным образом, это касается интеграции с 1С) должна быть, ведь мы еще хотим четко видеть ситуацию в разрезе отдельного проекта, а иногда быстро формировать сводные отчеты или заниматься анализом большого количества данных.

Кстати, одно из програмных решений предлагает конструктор отчетов. То есть мы потом можем сами сделать новый отчет, если нам понадобится, при этом не ломая общую систему. Это нас тоже устраивает.

Планы на июнь

В июне я должен обязательно заехать ко всем коллегам, с которыми ранее договаривался обсудить управленческий учет. Откладывать нельзя. Они могут мне подсказать еще что-нибудь важное.

Также я хочу продолжить изучение возможностей ИИ. Мы с одним нашим специалистом уже прошли ознакомительный платный курс по ChatGPT. Разобрались, в первую очередь, и с ассистентами, и с агентами, потому что я не понимал в чем разница.

ИИ-ассистент — это виртуальный помощник, способный обрабатывать текстовые и голосовые запросы пользователей, автоматизировать рутинные задачи и взаимодействовать с различными системами. При правильном подходе к созданию и внедрению AI-ассистент способен значительно повысить эффективность бизнес-процессов, сократить расходы и улучшить качество обслуживания клиентов. ИИ-агент — это система, которая создается под конкретную задачу и дальше действует автономно, учитывает внешние условия и самонастраивается. Если упростить определение: ИИ-агент — это программа, которая умеет думать и принимать решения в зависимости от ситуации, чтобы достичь поставленной цели. Цели агенту ставит человек.

Теперь мы тестируем платный функционал ChatGPT (бесплатная версия намного хуже справляется с тем, что нам нужно). И я уже понял, куда можно прикрутить то, что дает ИИ. Надо только углубить еще знания и прийти к более четкому ТЗ для внедрения ИИ.





«Появилась глобальная идея — создать экосистему для ведения проектов»

Кроме того, пока я изучал возможности ИИ, у меня возникла глобальная идея — создать экосистему для ведения проектов. Отрасли явно не хватает такого продукта. Мы, конечно, сами не сделаем такое, но готовы были поучаствовать в создании как эксперты. Ведь коммуникация — это самая большая проблема в нашей сфере: заказчики, строители, проектировщик, госорганы — все они должны на разных этапах проекта договориться и прийти к консенсусу.

В строительстве и проектировании общая автоматизация и интеграция различных процессов реализации проектов пока, на мой взгляд, находятся в стадии развития, есть куда двигаться. Одна из важных проблем — согласование и утверждение проекта (в том числе его государственные экспертизы) происходят до того, как заказчик выбирает подрядчика. Из-за этого часто приходится переделывать проект и менять проектные решения под новые запросы строителей (заказчик вынужден молчаливо соглашаться, хотя ранее он согласовал проект и прошел экспертизы). Как обойти эту трудность при создании экосистемы — я на данном этапе размышляю.

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