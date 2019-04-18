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Австралийский бездомный потерял ручную крысу. Полиция нашла ее и вернула ему

19.04.2019 17:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полиция Сиднея вернула 59-летнему бездомному по имени Крис его ручную крысу, которую он потерял две недели назад.


Фото: Facebook.com/Nswpoliceforce

Крыса по имени Люси жила в картонной коробке, которую Крис обычно ставил перед собой на улице. Но однажды, когда Крис ненадолго отлучился, Люси внезапно пропала.

Крис взял лист бумаги и написал о своей пропаже, упомянув и приметы пропавшего грызуна. Объявление бездомного настолько растрогало прохожих, что вскоре в соцсетях появились его фотографии и просьбы о помощи.

На реакцию соцсетей обратила внимание полиция штата Новый Южный Уэльс, которая начала расследование.

В итоге стражам порядка удалось найти пропавшую крысу.

«Проходившая мимо женщина увидела одинокую Люси и подумала, что ее бросили, поэтому взяла ее домой и заботилась о ней», — говорится в сообщении полиции.

В четверг Крис был приглашен в местный полицейский участок, где ему торжественно вернули его любимицу в картонной коробке.

«Отличные новости! Офицеры городской полиции Сиднея сегодня воссоединили бездомного с его ручной крысой, пропавшей не прошлой неделе. Благодаря нашим подписчикам, Люси была благополучно возвращена своему хозяину», — сообщила полиция в своем «Твиттере».

На видеозаписи видно, что Крис сразу узнает свою крысу. «Да, это она! У нее бельмо на глазу. И она помнит меня!» — говорит он.

Бездомный извинился перед стражами порядка за причиненное беспокойство и поблагодарил их за работу.

История Криса и его крысы вызвала широкий резонанс в СМИ и соцсетях. Многие пользователи не только изъявляли желание помочь в поиске грызуна, но и перечисляли деньги в благотворительный фонд на помочь бездомному.

Всего за несколько дней активисты собрали для Криса и Люси более 1700 австралийских долларов (примерно 1200 американских).

 
 
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Полиция Сиднея вернула 59-летнему бездомному по имени Крис его ручную крысу, которую он потерял две недели назад.
 
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