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Dr.Web в Беларуси: сертифицированные решения для бизнеса и государственных учреждений
02.07.2025 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сертификация ОАЦ – гарантия соответствия требованиям РБ
Почему организации выбирают Dr.Web?
Сегодня Dr.Web — это комплекс эвристических, поведенческих и превентивных несигнатурных технологий, которые в сочетании с записями в вирусных базах обеспечивают высококачественную защиту от известных и ещё неизвестных угроз.
В решениях Dr.Web используются правила на основе алгоритмов машинного обучения, что повышает уровень надёжности детектирования актуальных угроз. В том числе благодаря этому вирусная база Dr.Web остаётся компактной, а качество детектирования только улучшается при рекордно низком количестве ложных срабатываний.
Специалисты службы вирусного мониторинга постоянно анализируют деятельность кибергруппировок, их техники и инструменты с целью выявления готовящихся атак. Это помогает разрабатывать технологии превентивной защиты, не позволяющие преступникам использовать свой инструментарий против пользователей Dr.Web.
Максимальная защита от современных угроз:
Полное соответствие требованиям регуляторов
Удобство управления:
Оптимальная производительность:
В условиях роста сложности киберугроз особенно важно использовать проверенные решения с подтвержденной эффективностью. Сертификация ОАЦ делает решения Dr.Web безопасным выбором для организаций, которым важно соответствие требованиям белорусского законодательства.
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