Dr.Web в Беларуси: сертифицированные решения для бизнеса и государственных учреждений

Источник материала: ProBusiness





Компания «Доктор Веб» сообщает о доступности на белорусском рынке линейки продуктов Dr.Web Enterprise Security Suite для комплексной защиты корпоративных и государственных информационных систем.

Сертификация ОАЦ – гарантия соответствия требованиям РБ

Продукты Dr.Web успешно прошли процедуру сертификации в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ). Это подтверждает их соответствие строгим требованиям национального законодательства в области информационной безопасности и делает решения Dr.Web оптимальным выбором для:

коммерческих предприятий всех отраслей,

государственных учреждений и органов власти,

финансового сектора,

промышленных предприятий.

Почему организации выбирают Dr.Web?

Сегодня Dr.Web — это комплекс эвристических, поведенческих и превентивных несигнатурных технологий, которые в сочетании с записями в вирусных базах обеспечивают высококачественную защиту от известных и ещё неизвестных угроз.

В решениях Dr.Web используются правила на основе алгоритмов машинного обучения, что повышает уровень надёжности детектирования актуальных угроз. В том числе благодаря этому вирусная база Dr.Web остаётся компактной, а качество детектирования только улучшается при рекордно низком количестве ложных срабатываний.





Специалисты службы вирусного мониторинга постоянно анализируют деятельность кибергруппировок, их техники и инструменты с целью выявления готовящихся атак. Это помогает разрабатывать технологии превентивной защиты, не позволяющие преступникам использовать свой инструментарий против пользователей Dr.Web.

Максимальная защита от современных угроз:

интеллектуальные технологии обнаружения атак (включая целевые и APT),

эффективная защита от шифровальщиков и фишинга,

контроль устройств и данных.

Полное соответствие требованиям регуляторов

Удобство управления:

единая консоль для контроля всей инфраструктуры,

гибкие политики безопасности.

Оптимальная производительность:

низкая нагрузка на системы,

поддержка всех актуальных ОС.

В условиях роста сложности киберугроз особенно важно использовать проверенные решения с подтвержденной эффективностью. Сертификация ОАЦ делает решения Dr.Web безопасным выбором для организаций, которым важно соответствие требованиям белорусского законодательства.