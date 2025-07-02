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Dr.Web в Беларуси: сертифицированные решения для бизнеса и государственных учреждений

02.07.2025 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

 


Компания «Доктор Веб» сообщает о доступности на белорусском рынке линейки продуктов Dr.Web Enterprise Security Suite для комплексной защиты корпоративных и государственных информационных систем.

Сертификация ОАЦ – гарантия соответствия требованиям РБ

Продукты Dr.Web успешно прошли процедуру сертификации в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ). Это подтверждает их соответствие строгим требованиям национального законодательства в области информационной безопасности и делает решения Dr.Web оптимальным выбором для:

  •     коммерческих предприятий всех отраслей,
  •     государственных учреждений и органов власти,
  •     финансового сектора,
  •     промышленных предприятий.

Почему организации выбирают Dr.Web?

Сегодня Dr.Web — это комплекс эвристических, поведенческих и превентивных несигнатурных технологий, которые в сочетании с записями в вирусных базах обеспечивают высококачественную защиту от известных и ещё неизвестных угроз.

В решениях Dr.Web используются правила на основе алгоритмов машинного обучения, что повышает уровень надёжности детектирования актуальных угроз. В том числе благодаря этому вирусная база Dr.Web остаётся компактной, а качество детектирования только улучшается при рекордно низком количестве ложных срабатываний.


Специалисты службы вирусного мониторинга постоянно анализируют деятельность кибергруппировок, их техники и инструменты с целью выявления готовящихся атак. Это помогает разрабатывать технологии превентивной защиты, не позволяющие преступникам использовать свой инструментарий против пользователей Dr.Web.

    Максимальная защита от современных угроз:

  • интеллектуальные технологии обнаружения атак (включая целевые и APT),
  • эффективная защита от шифровальщиков и фишинга,
  • контроль устройств и данных.

    Полное соответствие требованиям регуляторов

    Удобство управления:

  • единая консоль для контроля всей инфраструктуры,
  • гибкие политики безопасности.

    Оптимальная производительность:

  • низкая нагрузка на системы,
  • поддержка всех актуальных ОС.

В условиях роста сложности киберугроз особенно важно использовать проверенные решения с подтвержденной эффективностью. Сертификация ОАЦ делает решения Dr.Web безопасным выбором для организаций, которым важно соответствие требованиям белорусского законодательства.

О «Доктор Веб». drweb.by

«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web. Компания создана на базе команды разработчиков, которые работают над продуктами Dr.Web с 1992 года. Это один из первых антивирусов в мире. Компания «Доктор Веб» — ключевой игрок на рынке программных средств обеспечения базовой потребности бизнеса — безопасности информации.

Компания «Доктор Веб» располагает широкой продуктовой линейкой как для бизнеса, так и для обычных пользователей. Продукты Dr.Web работают подо всеми популярными операционными системами: Linux, macOS, Microsoft Windows, Android.

Большой опыт и экспертиза компании позволяют оказывать услуги в сфере информационной безопасности и реализовывать дополнительные сервисы. В их числе — расследование киберинцидентов силами специалистов «Доктор Веб», с применением специально разработанных для этого систем, включая собственную «песочницу».

«Доктор Веб» — один из немногих антивирусных вендоров в мире, владеющих собственным антивирусным ядром, уникальными технологиями детектирования и лечения вредоносных программ.

 
 
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