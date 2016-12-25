В Москве 26 декабря проходит 51-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Спокойное течение мероприятия, на котором должен был обсуждаться бюджет Союзного государства на следующий год, оказалось нарушено критикой председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси и первым заместителем председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Владимиром Андрейченко.



Владимир Андрейченко

«В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не принимается важных решений, а сам союз превращается в политический проект», — заявил Владимир Андрейченко.

Он также отметил, что в отношениях Беларуси и России не все благостно, регулярно принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и Евразийского экономического союза.

Парламентское собрание. Справка TUT.BY

51-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России открылась 26 декабря.

Один из основных вопросов повестки дня — обсуждение и формирование бюджета Союзного государства на 2017 год. Депутаты — члены Парламентского Собрания — также намерены внести изменения и дополнения в бюджет Союзного государства на 2016 год.

Согласно договору о создании Союзного государства, Парламентское собрание состоит из 72 депутатов — по 36 от Беларуси и России, среди них — заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси экс-министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина, боксер Николай Валуев, космонавт Светлана Савицкая, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, спикер Госдумы России Вячеслав Володин, председатель Комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий, первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Гайдукевич и другие.

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