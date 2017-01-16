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Доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали по итогам торгов
17.01.2017 12:39 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 17 января. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 17 января 2016 года белорусский рубль укрепился к доллару США, снизился к евро и российскому рублю.
По итогам торгов курс евро вырос на 0,0065 рубля (0,31%) до 2,0764 рубля.
Курс доллара снизился на 0,0042 рубля (0,21%) и составил 1,9506 рубля.
Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0031 рубля (0,09%) и составил 3,2815 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доля доллара США — 30% и евро — 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Цена на нефть марки Brent по-прежнему держится в районе 55 долларов за баррель Brent. Между тем российский рубль на фоне во вторник утром показывает позитивную биржевую динамику по отношению к доллару.
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вторника снизился на 20,52 копейки, составив 59,4015 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 17 января. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 17 января 2016 года белорусский рубль укрепился к доллару США, снизился к евро и российскому рублю. По...
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