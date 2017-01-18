Теперь пользователям в Беларуси доступен поиск минимального тарифа и сравнение цен регулярных и бюджетных перевозчиков в одном запросе на Tickets.By, где стартовала продажа билетов на рейсы лоукост-авиакомпаний.

«Мы рады предоставить нашим белорусским пользователям максимум инструментов для планирования их путешествия. Близость таких аэропортов, как Вильнюс, дает возможность гибко планировать маршрут с учетом стоимости перелета и удаленности аэропорта вылета. Теперь наши пользователи смогут сравнить различные варианты перелета регулярными и бюджетными авиакомпаниями, выбрав действительно оптимальный вариант перевозки из всех возможных, и приобрести действительно самые дешевые авиабилеты », — сказал генеральный менеджер Tickets.By в Беларуси Алексей Лузанов.

«Беларусь для нас — один из важных рынков для развития дистрибуции. Мобильность населения растет год от года, и, как следствие, происходит эволюция потребностей путешественника. В частности, сейчас как никогда пассажирам нужны дешевые авиабилеты . Наша задача — обеспечить пользователей современными эффективными инструментами подбора путешествий. Доступность поиска и бронирования авиабилетов лоукост-авиакомпаний — это очередной логичный шаг в развитии наших сервисов на рынке Беларуси», — отметил Виктор Войцеховский, Chief Commercial Officer Tickets Travel Network.

О Tickets.By и Tickets Travel Network

Tickets.By — онлайн тревел-агентство в Беларуси, часть холдинга Tickets Travel Network GmbH.

Tickets Travel Network — один из самых динамично развивающихся европейских холдингов туристической отрасли. За 11 месяцев 2016 года услугами сервиса во всем мире воспользовалось более 4 000 000 пассажиров.

Начало холдинга положено в 2009 году с запуском в Украине туристического онлайн-агентства Tickets.Ua. Сегодня Tickets Travel Network работает на 14 рынках: в Украине, России, Казахстане, Азербайджане, Беларуси, Польше, Турции, Германии, Австрии, Румынии, Молдове, Эстонии и США, ОАЭ.

Штаб-квартира компании находится в Вене (Австрия).