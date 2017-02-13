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За 2016 год объем внешней торговли товарами Беларуси снизился на 10,5%
13.02.2017 22:44 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 13 февраля. В 2016 году внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 50 млрд 985,2 млн долларов США, что на 10,5% меньше, чем в 2015 году, сообщил Белстат.
Экспорт составил 23 млрд 415,5 млн долларов (на 12,2% меньше), импорт — 27 млрд 569,7 млн (на 9% меньше).
По итогам 2016 года по сравнению с предыдущим экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 0,2%, импорт — на 2,7% при снижении средних цен экспорта на 12%, импорта — на 6,5%.
Ранее в комментарии БелаПАН заместитель директора Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси Георгий Гриц связал дисбаланс внешней торговли товарами в 2016 году со снижением поставок российской нефти и уменьшением экспорта нефтепродуктов. "Потери от этого превысили ожидаемую выгоду от наших предложений по уменьшению цены на газ. Это был проигрышный вариант, и сейчас мы пожинаем плоды", — отметил эксперт. По его словам, на ситуацию повлиял также конфликт, связанный с поставками мясной и молочной продукции в Россию. "Заместить этот рынок другими сегодня просто невозможно", — подчеркнул Гриц.
Он также отметил, что стратегия внешней торговли Беларуси основана на ценовой конкуренции, а поставки формируются за счет продукции 3-го и 4-го технологических укладов, тогда как мировой тренд связан с производством и поставками высокотехнологичной продукции.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 13 февраля. В 2016 году внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 50 млрд 985,2 млн долларов США, что на 10,5% меньше, чем в 2015 году, сообщил Белстат. Экспорт...
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