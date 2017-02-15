﻿ Каждый второй белорус считает, что его права никогда не нарушались. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Каждый второй белорус считает, что его права никогда не нарушались

16.02.2017 14:58 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Почти 54% белорусов считают, что их права никогда не нарушались. У более чем трети граждан страны другой опыт. Об этом говорят данные опроса «Тест на гражданственность», который провел в июне 2016 года в Беларуси центр «Сатио» по заказу международной некоммерческой организации Pact.

В опросе участвовало более тысячи человек по репрезентативной выборке со всех уголков страны. В разделе «Гражданское поведение» у белорусов спросили, насколько активно они готовы бороться за свои права.

Так, 16,2% заявили, что защищали свои права самостоятельно, 4,1% — с помощью адвоката, 1,4% — через профсоюз, 0,5% — через правозащитников, 12,9% не стали защищать свои нарушенные права.

Опрошенным также предложили смоделировать ситуацию: если бы около их дома запланировали строительство вредного промышленного предприятия, вышли ли бы они протестовать. Ответы распределились так:

— готов участвовать в акции протеста — 47%;

— готов организовать ее — 3,6%;

— готов помочь в ее проведении деньгами или вещами — 10,6%;

— не буду участвовать, потому что нет времени — 17,8%;

— не буду участвовать, потому что не интересно — 9%;

— не буду участвовать, потому что боюсь неприятностей с властями — 12,6%;

— другое — 1,4%;

— затрудняюсь ответить/нет ответа — 9,1%/1,4%.

Другой вопрос касался согласия белорусов участвовать в облагораживании или уборке придомовой территории. 6,2% готовы дать инвентарь для этого и организовать такую работу. 47% готовы в ней участвовать, 13,3% — помочь деньгами или вещами. 16,5% не готовы участвовать из-за нехватки времени, каждому десятому опрошенному это не интересно.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Половина белорусов готова протестовать, если возле их дома запланируют строительство вредного предприятия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Песков: Кремль не рассматривает введение виз для Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика