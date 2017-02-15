Почти 54% белорусов считают, что их права никогда не нарушались. У более чем трети граждан страны другой опыт. Об этом говорят данные опроса «Тест на гражданственность», который провел в июне 2016 года в Беларуси центр «Сатио» по заказу международной некоммерческой организации Pact.

В опросе участвовало более тысячи человек по репрезентативной выборке со всех уголков страны. В разделе «Гражданское поведение» у белорусов спросили, насколько активно они готовы бороться за свои права.

Так, 16,2% заявили, что защищали свои права самостоятельно, 4,1% — с помощью адвоката, 1,4% — через профсоюз, 0,5% — через правозащитников, 12,9% не стали защищать свои нарушенные права.

Опрошенным также предложили смоделировать ситуацию: если бы около их дома запланировали строительство вредного промышленного предприятия, вышли ли бы они протестовать. Ответы распределились так:

— готов участвовать в акции протеста — 47%;

— готов организовать ее — 3,6%;

— готов помочь в ее проведении деньгами или вещами — 10,6%;

— не буду участвовать, потому что нет времени — 17,8%;

— не буду участвовать, потому что не интересно — 9%;

— не буду участвовать, потому что боюсь неприятностей с властями — 12,6%;

— другое — 1,4%;

— затрудняюсь ответить/нет ответа — 9,1%/1,4%.

Другой вопрос касался согласия белорусов участвовать в облагораживании или уборке придомовой территории. 6,2% готовы дать инвентарь для этого и организовать такую работу. 47% готовы в ней участвовать, 13,3% — помочь деньгами или вещами. 16,5% не готовы участвовать из-за нехватки времени, каждому десятому опрошенному это не интересно.