В Беларуси в сфере ИТ-технологий будет взрыв. Уверенность в этом высказал сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с представителями трудовых коллективов предприятий компании «Кроноспан» в Могилеве, передает БЕЛТА .

Лукашенко считает, что Беларусь в числе прочего привлекательна для инвесторов по причине наличия трудовых ресурсов, высокого уровня образования. Поэтому в стране созданы условия для развития различных отраслей — от деревообработки до ИТ-технологий.

«С айтишниками недавно встречался . Посмотрите: в Беларуси по ИТ-технологиям будет взрыв. Мы прошли первый этап, когда к нам приезжали, заказывали всякие безделушки и мы на кого-то работали, — сказал президент. — Сейчас поставлена задача: здесь разрабатываем программное обеспечение, здесь создаем производство и продаем готовый продукт».

Упомянутоее общение с айтишниками произошло 13 марта. Примечательно, что президент посетил не ПВТ, а офисы компаний ООО «Бануба Девелопмент» и ООО «И-Экс-Пи Кэпитал» Виктора Прокопени, который совместно с российским миллиардером Михаилом Гуцериевым инвестирует в проекты в области дополненной реальности и искусственного интеллекта. Как ранее сообщалось, часть 2015 года Прокопеня провел под стражей. В феврале 2016 года все подозрения с бизнесмена были сняты. итоги визита оказались весьма оптимистичными для отрасли. В перву очередь. для продуктовых компаний.

«Государство предоставило IT-сфере действительно отличные льготы, что позволило отрасли показывать существенный рост на протяжении последних 10 лет. Чтобы сделать новый качественный скачок в развитии технологий и обеспечить высокие темпы роста выручки, нужно создать целую регуляторную систему, направленную на стимулирование продуктовой модели в сфере IT, а это невозможно без внесения изменений в законодательство, — прокомментировал Виктор Прокопеня. — Внимание президента страны дает возможность рассказать об огромном значении IT-сектора и важности создания условий для его дальнейшего развития. Когда мы говорим, что средняя выручка на одного сотрудника ПВТ — 33 тысячи долларов в год, это много или мало? Выручка на одного сотрудника Apple или Google — 1,86 и 1,15 миллиона долларов соответственно. Это показывает огромный разрыв между эффективностью оказания услуг в сфере IT по аутсорсинговой модели и созданием собственного высокотехнологичного готового IT-продукта. Apple и Google — это те высокие IT-технологии и показатели, к которым мы можем и должны стремиться. Для IT-сектора Беларуси сейчас очень важным является выйти на новый технологический уровень — создания собственного продукта. Важность создания государством необходимых условий для этого сложно переоценить».

Прокопеня также рассказал, что президент поддержал концепцию создания в Беларуси ИТ-страны . Курировать проект будет назначенный после этого визита новый глава ПВТ Всеволод Янчевский.