Объемы нового директивного (льготного) кредитования в ближайшие годы в Беларуси будут сокращаться, и в 2019 году лимит выдачи таких кредитов будет сведен к нулю. По данным Министерства экономики, в 2017 году объем директивных кредитов составит 1,9 млрд рублей (против 2,4 млрд в 2016-м).



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«С учетом имеющихся договоренностей с международными финансовыми организациями о сокращении объемов директивного кредитования лимиты выдачи таких кредитов ежегодно снижаются и в 2019 году будут сведены к нулю», — заявил первый замминистра экономики Дмитрий Крутой, выступление которого на расширенной коллегии Минфина опубликовано в последнем номере журнала «Финансы, учет, аудит», издаваемого министерством.

Представитель Минэкономики сообщил, что в 2019 году власти планируют привести процентные ставки к одному уровню по всем кредитам, выдаваемых предприятиям.

«К этому времени предполагается выровнять макроэкономические параметры (в первую очередь по снижению инфляции до 5−6% и по ставкам кредитов) и обеспечить единую систему рыночного кредитования на комфортных условиях для организаций всех форм собственности», — сказал Крутой.

При этом он отметил, что белорусские власти приняли решения внедрять новые принципы финансирования госпрограмм. «Во-первых, отказ от индивидуальной господдержки и переход к ее секторальному оказанию в соответствии с приоритетами социально-экономического развития на пятилетку», — уточнил первый замминистра.

Также, добавил он, внедрена конкурсная система отбора на оказание господдержки, обеспечен равный доступ к ней субъектов всех форм собственности.

«Проекты, которые имеют лучшие сроки окупаемости и норму доходности, подлежат финансированию в первую очередь. Кроме того, в случае финансирования госпрограммы за счет местных бюджетов представители местных советов депутатов участвуют в ее формировании и выполнении», — пояснил Крутой.

Основной принцип при формировании госпрограмм, заявил он, заключается в наличии реальных (подтвержденных) бюджетных ресурсов, кредитов Банка развития и собственных источников.

«Однако отдельные министерства продолжают вносить предложения по формированию новой госпрограммы или новых мероприятий по принципу „пусть будет, вдруг появятся деньги“. Этот принцип уже широко использовался в прошлой пятилетке. Результат известен. Из около 100 действовавших госпрограмм значительная часть (порядка 70%) не выполнена в полном объеме. Основная причина — недостаток финансирования», — сообщил Крутой.