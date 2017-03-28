МИНСК, 29 мар — Sputnik. В Беларуси в 2017 году рассчитывают начать освоение ранее найденных залежей янтаря, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Ковхуто.

Он отметил, что в рамках госпрограммы освоения недр белорусские геологи приступили к поиску редких и редкоземельных металлов, базальтов и других видов полезных ископаемых, некоторые результаты по этим направлениям уже получены.

"Для упорядочения и разработки залежей янтаря — освоение предстоит в 2017 году в режиме опытной эксплуатации — будут предприняты мероприятия, это в Жабинковском районе", — сказал министр в среду на пресс-конференции в Минске.

По словам Ковхуто, в 2016 году реализовывалось девять проектов госпрограммы, проводился поиск новых инвесторов, было создано более 20 предприятий и производств.

Министр также заметил, что республика продолжает поиск инвестора для освоения некоторых ранее открытых залежей и месторождений нефти.

Он обратил внимание, что в 2016 году в Беларуси было добыто 1 миллион 654 тысячи тонн нефти, и большую роль в этом сыграло проведение специальных мероприятий по повышению отдачи нефтяных месторождений. Ранее в Беларуси ставилась задача стабилизировать добычу нефти на уровне 1,64 миллиона тонн, однако в прошлом году наметилась слабая тенденция роста. "Тенденция роста все-таки наметилась, примерно на восемь тысяч тонн. Для кого-то это мало, но для нас это хорошие результаты", — сказал он.

Ковхуто также сообщил, что в Беларуси продолжается освоение Петриковского и Нежинского месторождений калийных солей, эти работы ведут, соответственно, Беларуськалий и Славкалий.

По словам министра, в 2016 году экспорт калийных удобрений, в стоимостном выражении, составил более двух миллиардов долларов.