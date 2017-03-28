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БВФБ: торги в режиме реального времени

29.03.2017 15:23 — Новости Экономики | БДГ  
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Глобальный поставщик решений для бизнеса Thomson Reuters объявляет о доступности расширенного набора биржевых данных Белорусской валютно-фондовой биржи в режиме реального времени в терминале Thomson Reuters Eikon.

Теперь пользователи получили возможность просматривать данные торгов по валютам, торгуемым в режиме непрерывного двойного аукциона с формулой расчетов "сегодня", в режиме близком к реальному времени и по расширенному количеству полей, которые включают цены сделок, объемы и обороты сделок, количество сделок за день, средневзвешенную цену за день, цену закрытия. Помимо этого, по этим полям доступна историческая информация, которую профессионалы рынка смогут отобразить на графиках или выгрузить с помощью Thomson Reuters Eikon Excel.

В ближайшем времени планируется аналогичное расширение количества полей, добавление внутридневных данных, добавление режима переговорных сделок по валютам и других инструментов в терминал Thomson Reuters Eikon.

Петр Марчевски, управляющий директор Thomson Reuters в России и странах СНГ, отметил: «Компания Thomson Reuters всегда делает все возможное, чтобы поставлять клиентам максимально полную и оперативную информацию. Мы стремимся предоставить данные, технологии и экспертизу, чтобы наши клиенты всегда могли найти ответы на важные для их бизнеса вопросы. Доступность данных Белорусской валютно-фондовой биржи в нашем флагманском решении Thomson Reuters Eikon является логичным продолжением такой стратегии».

«У нас хороший опыт долгосрочных и плодотворных отношений с компанией Thomson Reuters, и мы рады, что сегодня наша биржевая информация более полно представлена во флагманском решении Thomson Reuters», – сказал Председатель Правления Биржи Андрей Аухименя.

Thomson Reuters Eikon – это интуитивно понятный информационный терминал, созданный на базе самых современных технологий. Thomson Reuters Eikon помогает принимать взвешенные решения по совершению сделок на финансовых и товарных рынках, обеспечивает пользователя оперативной информацией о ценах, событиях, мнениях, позволяет анализировать текущее состояние рынка и дает доступ к историческим данным и справочникам. Также пользователь получает возможность общаться в режиме реального времени с такими же профессионалами, а также со своими клиентами и контрагентами по всему миру. Thomson Reuters Eikon использует мощную поисковую технологию, что позволяет быстро находить необходимые данные, а также терминал настраивается в соответствии с индивидуальными предпочтениями и особенностями рабочего процесса каждого пользователя.

О компании Thomson Reuters

Thomson Reuters — лидирующий поставщик аналитической информации для бизнеса и профессионалов. Понимание отраслевой специфики и использование инновационных технологий позволяют компании предоставлять информацию, важную для принятия решений в сфере финансов и управления рисками, корпоративного управления, юриспруденции, администрирования налогообложения, бухучета, науки и медиа. Дополнительная информация — на сайте www.thomsonreuters.com.

О Белорусской валютно-фондовой бирже

ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" является основным источником распространения информации о ценах и иных характеристиках сделок на финансовые активы, обращающиеся на организованном рынке иностранной валюты, ценных бумаг, инструментах срочного рынка, а также об операциях с ценными бумагами, совершаемых на внебиржевом рынке.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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