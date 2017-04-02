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ВЦИОМ: 73% россиян считают Лукашенко хитрым политиком, поддерживающим РФ за газ и нефть

03.04.2017 12:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко вызывает у россиян преимущественно положительные эмоции, но большинство считает его хитрым политиком, который поддерживает Россию только когда ему выгодно. Об этом говорят данные февральского опроса «ВЦИОМ-Спутник», которые центр публикует накануне встречи президентов Беларуси и России.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

27% россиян оценивают Лукашенко положительно, 12% считают, что Беларусь заслуживает лучшего президента, а 54% — выбрали вариант «мне не во всем нравится Лукашенко, но я уважаю выбор народа Белоруссии». Причем популярность последнего варианта выросла более чем в полтора раза по сравнению с данными опросов ВЦИОМ в 2004—2009-х годов.

С 2006 года заметно выросли доли респондентов, испытывающих по отношению к Лукашенко положительные эмоции: уважение (с 19% до 35%), доверие (с 8% до 17%), еще 17% относятся к нему с симпатией. Среди негативных эмоций чаще всего говорят о недоверии (12%).

Оценивая политическую позицию Лукашенко, лишь 17% опрошенных считают, что он искренний друг России и последовательно проводит пророссийскую политику. 73% россиян согласились с мнением, что белорусский президент — хитрый политик, который «поддерживает Россию лишь тогда, когда получает кредиты и скидки на нефть и газ, но на самом деле ведет независимую политику».

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 8−9 февраля 2017 года и охватил В опросе принимают участие 1200 россиян в возрасте от 18 лет, которых опрашивают по телефону.

ВЦИОМ — старейшая российская служба, занимающаяся соцопросами. Центр принадлежит государству. Недавно он опубликовал резонансные результаты опроса, по которому 78% россиян выступают за введение визового режима с Беларусью. Формулировку того вопроса критиковали в российских СМИ за предвзятость, потому что Беларусь в нем представили как коридор для возможной нелегальной миграции из-за введения Минском безвизового режима на пять дней для граждан 80 стран.

 
 
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При этом белорусский президент вызывает у россиян преимущественно положительные эмоции. Об этом говорят данные февральского опроса "ВЦИОМ-Спутник".

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