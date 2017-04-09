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Генпрокуратура не знает о нарушениях при выделении земли под бизнес-центр в Куропатах
10.04.2017 18:19 — Новости Экономики | Tut.by
Разбираться в законности строительства бизнес-центра через дорогу от Куропат будет минская прокуратура. В Генеральной о нарушениях при выделении земли в бывшей охранной зоне мемориала ничего не знают. Так ведомство ответило на официальный запрос TUT.BY.
«В настоящее время Генеральная прокуратура не располагает информацией о нарушениях законодательства при формировании и использовании земельного участка, предоставленного для строительства данного объекта», — говорится в письме.
На открытии весенней сессии парламента историю со стройкой в Куропатах прокомментировал генеральный прокурор Александр Конюк.
«Президент сделал свое заявление по проблеме, и на это нужно и ориентироваться. Властью предусмотрено хорошее мероприятие: установка в этом месте мемориала. Хотя для некоторых неважно какое мероприятие: хорошее или плохое — все равно оно будет плохим. Что поделать?!» — сказал Александр Конюк.
Напомним, в середине февраля началось строительство бизнес-центра на улице Мирошниченко в Минске. До 2004 года площадка входила в охранную зону Куропат — места массовых расстрелов репрессированных.
Местные жители и активисты
В итоге некоторые защитники получили сутки ареста и штрафы за участие в акциях протеста.
Главный вопрос у протестующих был к законности стройки. Городские власти продали участок на аукционе в 2013 году, хотя в то время территория входила в охранную зону Куропат — места массового захоронения жертв сталинских репрессий. Но в 2014-м площадку исключили из реестра.
Минкульт настаивает, что все законно: костей под стройплощадкой нет. Несмотря на это, депутат и историк Игорь Марзалюк
После протестов темой Куропат заинтересовались и власти. 25 марта Федерация профсоюзов
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Разбираться в законности строительства бизнес-центра через дорогу от Куропат будет минская прокуратура.
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