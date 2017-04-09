Разбираться в законности строительства бизнес-центра через дорогу от Куропат будет минская прокуратура. В Генеральной о нарушениях при выделении земли в бывшей охранной зоне мемориала ничего не знают. Так ведомство ответило на официальный запрос TUT.BY.



Лидер незарегистрированного в Беларуси "Молодого фронта" в знак протеста против строительства залез на трактор. За это он получил трое суток ареста. Фото: svaboda.org

«В настоящее время Генеральная прокуратура не располагает информацией о нарушениях законодательства при формировании и использовании земельного участка, предоставленного для строительства данного объекта», — говорится в письме.

На открытии весенней сессии парламента историю со стройкой в Куропатах прокомментировал генеральный прокурор Александр Конюк.

«Президент сделал свое заявление по проблеме, и на это нужно и ориентироваться. Властью предусмотрено хорошее мероприятие: установка в этом месте мемориала. Хотя для некоторых неважно какое мероприятие: хорошее или плохое — все равно оно будет плохим. Что поделать?!» — сказал Александр Конюк.

Напомним, в середине февраля началось строительство бизнес-центра на улице Мирошниченко в Минске. До 2004 года площадка входила в охранную зону Куропат — места массовых расстрелов репрессированных.

Местные жители и активисты выступили против возведения объекта через дорогу от мемориал. Защитники Куропат 15 дней круглосуточно дежурили возле площадки и пытались остановить возведение бизнес-центра. В итоге застройщик свернул работы и пообещал уйти с выделенном ему земли.

В итоге некоторые защитники получили сутки ареста и штрафы за участие в акциях протеста.

Главный вопрос у протестующих был к законности стройки. Городские власти продали участок на аукционе в 2013 году, хотя в то время территория входила в охранную зону Куропат — места массового захоронения жертв сталинских репрессий. Но в 2014-м площадку исключили из реестра.

Минкульт настаивает, что все законно: костей под стройплощадкой нет. Несмотря на это, депутат и историк Игорь Марзалюк критически высказался в адрес министерства и намекнул, что делом может заняться Следственный комитет.

После протестов темой Куропат заинтересовались и власти. 25 марта Федерация профсоюзов провела в урочище субботник . А уже 28 числа Министерство культуры объявило конкурс на создание мемориала. В условиях написано , что памятный знак должен быть выдержан «в лучших традициях классического и национального монументального искусства, лаконично вписываться в ландшафт, быть посвященным произошедшим в данном месте трагическим событиям и отражать идею увековечивания памяти всех безвинно погибших жертв 20 столетия в истории Беларуси».

Историки уже успели раскритиковать инициативу Минкульта и попросили президента пересмотреть условия конкурса.