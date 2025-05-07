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Банки должны инвестировать в экономику, а не спонсировать импорт? Как Нацбанк Беларуси меняет курс финансовой политики и что это может значить для бизнеса
07.05.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Смена руководства в Национальном банке Беларуси ознаменовала не только обновление персоналий, но и переоценку приоритетов в макроэкономической политике. Новый глава Нацбанка, экс-премьер Роман Головченко, обозначил курс на пересмотр роли финансового сектора, а первый заместитель председателя Дмитрий Егоров более четко сформулировал ожидания регулятора от банковской системы. Один из главных акцентов, судя
Новые ЦУ для рынка от Нацбанка
Белорусский регулятор обозначил новые приоритеты для банковского сектора — и делает это достаточно прозрачно. Из выступления нового первого заместителя Председателя Правления Национального банка Александра Егорова на рабочей встрече с руководством белорусских банков следует такой посыл: рост потребительского кредитования в белорусских рублях должен быть ограничен.
По оценке Национального банка, темпы выдачи займов на личные нужды выросли слишком резко, и теперь банкам рекомендовано «остыть» — и удерживать рост таких кредитов на уровне не более 12% в год. Однако из этого правила есть важное исключение: кредиты, направленные на приобретение белорусских товаров. Таким образом, регулятор не просто ограничивает «потребительский аппетит», но хочет сохранить ставку на поддержку внутреннего рынка.
Кроме того, в фокусе внимания Нацбанка — смещение акцентов с потребления на инвестиции. Банки призывают активнее кредитовать производственный сектор. Приветствуется и увеличение финансирования нового строительства: кредиты на жилье в новостройках становится более значимыми с точки зрения экономического эффекта, чем покупка квартир на вторичном рынке. Аргумент прост — новое жилье стимулирует строительную отрасль, создает рабочие места и напрямую влияет на ВВП.
Такой подход свидетельствует о стремлении Национального банка перейти к новой модели кредитной поддержки. Упор на долгосрочные инвестиции, инфраструктуру и производство должен, по замыслу регулятора, способствовать формированию более устойчивой финансовой архитектуры страны. На фоне внешнеэкономических рисков, инфляционных ожиданий и давления со стороны экспортоориентированных отраслей — это достаточно консервативная финансовая стратегия, которая, ко всему прочему, должна будет способствовать снижению импорта в страну.
Статистика кредитования: как растут долги
Задолженность физических лиц перед банками в Беларуси за последние десять лет уверенно шла вверх. Если на начало 2015 года она составляла 6,3 млрд белорусских рублей, то к 1 января 2025-го достигла рекордных 26,1 млрд BYN. Таким образом, за десятилетие объем долгов вырос более чем в четыре раза. Причем прирост особенно ускорился в последние годы — только за 2024-й долги населения перед банками увеличились на 5,7 млрд рублей, что является довольно высоким годовым приростом.
На фоне общей задолженности в экономике, доля долгов физических лиц также существенно выросла. Если в 2015 году на них приходилось около 20% от общего объёма, то к началу 2025 года эта доля приблизилась к 31%. Получается, почти треть всей кредитной нагрузки в стране сегодня лежит на домохозяйствах, а не на предприятиях и организациях.
Такая динамика не может не беспокоить финансового регулятора. На фоне продолжающегося роста долговой нагрузки населения неудивительно, что Национальный банк Беларуси все активнее подает сигналы о необходимости сдерживать темпы потребительского кредитования. Регулятор видит в этом риски как для финансовой устойчивости, так и для общей макроэкономической стабильности. При этом, за его осторожностью скрываются не только тревоги за перегретый рынок займов, но и более глубокие экономические соображения.
Во-первых, в условиях ограниченности финансовых ресурсов Нацбанк ожидает от банковского сектора большей ориентированности на инвестиции — то есть на поддержку производственной и инновационной активности, а не на стимулирование потребления. Инвестиционное кредитование, по мнению регулятора, должно быть в приоритете.
Во-вторых, рост потребительских займов напрямую влияет на объемы импорта. А это, в свою очередь, увеличивает давление на результативность внешней торговли и снижает эффективность политики по импортозамещению.
Таким образом, политика ограничения потребкредитов — это не только защита самих заемщиков, но и элемент более широкой стратегии управления внешнеэкономическим балансом.
Между ростом и рисками
Цели, которые сегодня декларирует Национальный банк Беларуси в части ограничения потребительского кредитования, вполне могут реализоваться и без особых усилий со стороны регулятора. На горизонте уже просматриваются факторы, которые естественным образом могут привести к замедлению темпов выдачи новых займов: в первую очередь, это замедление роста доходов населения и усиливающейся рост инфляции. В условиях, когда реальные заработки перестают расти, а стоимость жизни продолжает увеличиваться, потребители инстинктивно начинают ограничивать расходы и брать в долг менее охотно. Тем более, что белорусские граждане, в отличие от многих соседей, исторически демонстрируют сдержанность и аккуратность в вопросах заимствований, о чем свидетельствует и крайне низкий уровень просроченной задолженности (на 1 апреля 2025 года — всего 43 миллиона рублей на фоне общего кредитного портфеля в 27 миллиардов, то есть примерно 0,2%).
Беспокойство регулятора вызывает не столько сам рост кредитования, сколько его структура — в особенности та часть, что уходит на импортные товары. Это действительно может менять баланс в потребительской корзине в пользу зарубежной продукции. Рост доходов стимулирует спрос не только на большее количество товаров, но и на товары и услуги более высокого качества — зачастую импортного происхождения. Белорусские производители, ориентированные в основном на бюджетный сегмент, в таких условиях теряют конкурентные позиции. Но стоит признать: сдерживание роста импорта через ограничение кредитования — это, скорее, попытка лечить симптомы, а не устранять корень проблемы. Настоящая задача со звездочкой — создание в стране конкурентного сегмента качественной продукции и услуг, способной удержать интерес потребителей при росте их доходов. Однако в условиях ограниченного внутреннего рынка и высокой открытости экономики это так и остается вызовом на будущее.
Ограничения в кредитовании могут дать краткосрочный эффект, поддержав отечественных производителей и сдерживая потребительский импорт. Но насколько этот эффект будет устойчив, будет зависеть от нескольких ключевых факторов. Прежде всего — от динамики доходов населения: если они продолжат расти, даже при ограничениях на кредиты под импорт, часть спроса все равно выйдет за пределы страны. Немаловажным фактором станут и инфляционные ожидания. При их росте в краткосрочной перспективе возможен даже всплеск кредитной активности — люди будут стремиться купить здесь и сейчас, пока цены еще приемлемы. Но в более долгосрочном горизонте все может повернуться иначе: опасения за будущее, рост цен и нестабильность роста доходов приведут к естественному сжатию спроса и сокращению кредитной активности.
Кроме того, на практике реализация намерений Нацбанка может столкнуться с определенным сопротивлением со стороны банковской системы. Многие крупные банки, действующие в Беларуси, являются дочерними структурами российских финансовых групп, для которых рост потребительского кредитования остается источником прибыли. В такой ситуации может возникнуть несоответствие между приоритетами Национального банка и стратегическими целями банковских холдингов, ориентированных на доходность. Это дополнительный вызов, который требует деликатной балансировки интересов: между макроэкономической стабильностью и необходимостью поддерживать финансовую систему инвестиционно привлекательной и доходной.
При этом, торговый бизнес будет, скорее всего, за продолжение роста потребительского кредитования, ведь заемные средства позволяют продавать больше.
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Банки должны инвестировать в экономику, а не спонсировать импорт? Как Нацбанк Беларуси меняет курс финансовой политики и что это может значить для бизнеса
Смена руководства в Национальном банке Беларуси ознаменовала не только обновление персоналий, но и переоценку приоритетов в макроэкономической политике. Новый...
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