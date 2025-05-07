Дача в морском контейнере. Минчане построили крутой мини-дом на участке под соснами

– Соседей мы удивили – контейнер прибыл в ноябре, когда сезон закончился и все дачники разъехались, – говорит Елена. – И когда они вернулись этой весной, у нас уже все было готово. Один приходил полюбопытствовать – как все устроено. Сказал, что у нас все как в Pinterest.

Давайте и мы зайдем внутрь и осмотримся.