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Дача в морском контейнере. Минчане построили крутой мини-дом на участке под соснами
07.05.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Виталий и Елена построили дачу, основой которой стал морской контейнер. Внешне это дом с окнами в пол и большой террасой, который отвечает нашим представлениям о современных трендах в архитектуре и новой дачной эстетике. Но у их соседей, как и у большинства читателей, много вопросов. Например, не превращается ли строение из металла в микроволновку летом? Получится ли его обогреть зимой и не разориться на электричестве? Как на небольшой площади уместить спальню, кухню, полноценный санузел с душевой кабиной, гардеробную и кухню-гостиную? Владельцы пригласили Realt в гости и подробно обо всем нам рассказали.
Не спешите с выводом, что морской контейнер – это что-то из разряда бытовок, военных кунгов или железнодорожных вагонов, которые можно встретить в любом постсоветском дачном поселке. В отличие от таких эрзац-вариантов жилья с весьма спартанскими условиями, дача Виталия и Елены полностью пригодна для круглогодичной жизни.
– Когда мы путешествовали по Европе, то обратили внимание как такие контейнеры люди превращают в жилье, делают это красиво, – говорит Виталий. – Мне было интересно воплотить нечто подобное. Потом под Логойском нашли уже реализованный вариант и пообщались с владелицей, которая развеяла наши сомнения, дала несколько полезных советов.
Идея дома-контейнера вынашивалась супругами года четыре. Ее реализации мешал один фактор: оказалось не так-то и просто найти подходящий участок в СТ с хорошими подъездными путями – не везде есть возможность привезти контейнер. Опять же нужно место для работы большого автокрана.
Искомое было найдено в СТ «Колос КГБ РБ»: место тихое, в лесах Столбцовского района, возле трассы М-1, с широкими улицами. Сам участок представлял собой 10 соток без строений, поросший соснами, – практически лес. С этого момента супруги начали подыскивать основу для своего будущего дачного домика.
– Компаний, которые бы занимались строительством домов из контейнеров, на рынке не оказалось – кто гаражи из них делает, кто кафе, кто офис, но только не жилые строения, – рассказывает Виталий. – В одной фирме, впрочем, взяли нашу заявку, но до реализации дело не дошло, фирма подалась на ликвидацию. Однако тему контейнерных домов к этому моменту мы уже изучили досконально, поэтому решили начать заниматься этим самостоятельно.
Для начала нашли контейнер за 2,5 тысячи долларов в России – практически новый, 2022 года выпуска, ничего токсичного или радиоактивного в нем не возили.
Теоретически супруги были подготовлены к дальнейшей реализации проекта, однако заниматься переделкой контейнера в жилой домик не решились. Подумали, что будет быстрее, если поручить это строителям.
– Фирма, которая занимается строительством бытовок, взялась поработать над контейнером по нашим чертежам и инструкциям, – говорит Елена. – За месяц они обещали прорезать оконные проемы, утеплить полы, потолок и стены, зашить гипсокартоном и вагонкой стены, вставить окна. Но в итоге сроки растянулись – дом под чистовую отделку мы забрали лишь через 5 месяцев.
За это время владельцы успели и скважину на воду пробить, и септик вкопать, и свайное поле подготовить. Кстати, всеми инженерными системами занимался Виталий.
– Соседей мы удивили – контейнер прибыл в ноябре, когда сезон закончился и все дачники разъехались, – говорит Елена. – И когда они вернулись этой весной, у нас уже все было готово. Один приходил полюбопытствовать – как все устроено. Сказал, что у нас все как в Pinterest.
Давайте и мы зайдем внутрь и осмотримся.
Дизайн интерьера – заслуга Елены. Она подбирала материалы, их цвет и фактуру. Например, часть стен оклеена обоями теплого природного оттенка. Интересная деталь – плинтусов как таковых нет, вместо них канат.
– Детальки интерьера собирались еще до того, как дом привезли, – признается Елена. – Я уже имела представление, что я хочу и как в итоге будет все выглядеть, картинка уже была в голове готова.
Размер дома и его функционал позволяют с комфортом проживать 3-4 взрослым. Обогревается он за счет теплых электрополов и кондиционера – на дачу владельцы приезжали даже в минус 15. Контейнер хорошо держит тепло и быстро прогревается за счет того, что контур контейнера хорошо теплоизолирован (напыляемый ППУ на стенах и потолке, пеноплекс в полах). И на энергоэффективных стеклопакетах не экономили.
Виталий говорит, что теперь в планах дом из двух контейнеров.
– Я за быструю стройку – полгода и заезжай, любуйся птичками, пей кофе на террасе, – говорит Виталий. – Мы рассчитывали все сделать быстрее, но получилось немного дольше. Теперь уже понимаем, что имея опыт, можно управиться за два месяца.
Однако эту дачу владельцы увеличивать не будут. Ее планируют продать, а новый проект реализовать в другом месте. Цена, кстати, уже определена. Он
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Виталий и Елена построили дачу, основой которой стал морской контейнер. Внешне это дом с окнами в пол и большой террасой, который отвечает нашим представлениям о...
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