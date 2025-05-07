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Дача в морском контейнере. Минчане построили крутой мини-дом на участке под соснами

07.05.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Виталий и Елена построили дачу, основой которой стал морской контейнер. Внешне это дом с окнами в пол и большой террасой, который отвечает нашим представлениям о современных трендах в архитектуре и новой дачной эстетике. Но у их соседей, как и у большинства читателей, много вопросов. Например, не превращается ли строение из металла в микроволновку летом? Получится ли его обогреть зимой и не разориться на электричестве? Как на небольшой площади уместить спальню, кухню, полноценный санузел с душевой кабиной, гардеробную и кухню-гостиную? Владельцы пригласили Realt в гости и подробно обо всем нам рассказали.


Не спешите с выводом, что морской контейнер –  это что-то из разряда бытовок, военных кунгов или железнодорожных вагонов, которые можно встретить в любом постсоветском дачном поселке. В отличие от таких эрзац-вариантов жилья с весьма спартанскими условиями, дача Виталия и Елены полностью пригодна для круглогодичной жизни.


По сути, это мини-квартира со всеми удобствами, но только в природном окружении. Размеры ее определяет 40-фунтовый морской контейнер – 12,2х2,6 метра. Высота – 2,9 метра.



– Когда мы путешествовали по Европе, то обратили внимание как такие контейнеры люди превращают в жилье, делают это красиво, – говорит Виталий. – Мне было интересно воплотить нечто подобное. Потом под Логойском нашли уже реализованный вариант и пообщались с владелицей, которая развеяла наши сомнения, дала несколько полезных советов. 


Идея дома-контейнера вынашивалась супругами года четыре. Ее реализации мешал один фактор: оказалось не так-то и просто найти подходящий участок в СТ с хорошими подъездными путями – не везде есть возможность привезти контейнер. Опять же нужно место для работы большого автокрана.

Искомое было найдено в СТ «Колос КГБ РБ»: место тихое, в лесах Столбцовского района, возле трассы М-1, с широкими улицами. Сам участок представлял собой 10 соток без строений, поросший соснами, – практически лес. С этого момента супруги начали подыскивать основу для своего будущего дачного домика.



– Компаний, которые бы занимались строительством домов из контейнеров, на рынке не оказалось – кто гаражи из них делает, кто кафе, кто офис, но только не жилые строения, – рассказывает Виталий. – В одной фирме, впрочем, взяли нашу заявку, но до реализации дело не дошло, фирма подалась на ликвидацию. Однако тему контейнерных домов к этому моменту мы уже изучили досконально, поэтому решили начать заниматься этим самостоятельно.

Для начала нашли контейнер за 2,5 тысячи долларов в России – практически новый, 2022 года выпуска, ничего токсичного или радиоактивного в нем не возили. 

Теоретически супруги были подготовлены к дальнейшей реализации проекта, однако заниматься переделкой контейнера в жилой домик не решились. Подумали, что будет быстрее, если поручить это строителям. 





– Фирма, которая занимается строительством бытовок, взялась поработать над контейнером по нашим чертежам и инструкциям, – говорит Елена. – За месяц они обещали прорезать оконные проемы, утеплить полы, потолок и стены, зашить гипсокартоном и вагонкой стены, вставить окна. Но в итоге сроки растянулись – дом под чистовую отделку мы забрали лишь через 5 месяцев.

За это время владельцы успели и скважину на воду пробить, и септик вкопать, и свайное поле подготовить. Кстати, всеми инженерными системами занимался Виталий.


Снаружи к дому примыкает большая крытая терраса – наверное, такая же по площади как и дом. Контейнер покрашен в графитовый матовый цвет. Промежутки между оконными проемами задекорированы вертикальными деревянными рейками – отдаленно напоминают ставни-жалюзи.




Оценить масштаб строения со стороны трудно – не сразу догадаешься, что в его основе – металлический параллелепипед. Хотя «пасхалочки» в виде створок дверей морского контейнера оставили – специально. 



– Соседей мы удивили – контейнер прибыл в ноябре, когда сезон закончился и все дачники разъехались, – говорит Елена. – И когда они вернулись этой весной, у нас уже все было готово. Один приходил полюбопытствовать – как все устроено. Сказал, что у нас все как в Pinterest.

Давайте и мы зайдем внутрь и осмотримся.


Вход в дом расположен примерно по центру длинной стены дома-контейнера. Там нас встречает небольшой коридорчик на две стороны: с одной спальня, с другой кухня-гостиная. Напротив входа находится блок совмещенного санузла и гардеробная. 



В гостиной много света – две стены практически полностью стеклянные. Места не много, но и не теснота: хватило места для большого дивана и угловой кухни. 




Умиление вызвал «игрушечный» красный холодильник – он как будто специально создавался под такие пространства. В остальном все по-взрослому – на кухне можно и полноценный ужин приготовить, и посуду помыть, и кофе ароматный сварить. 


Спальня небольшая, но очень уютная. В ней поместилась полноценная двухспальная кровать под большим окном – прямо с постели можно любоваться соснами на участке. Отсюда можно выйти сразу на террасу. 






Санузел, кстати, не очень большой, но каждый сантиметр использован по максимуму.




Здесь находится душевая кабина, раковина, унитаз и бойлер с горячей водой. Плитка над умывальником в санузле органично вписалась в интерьер дома из контейнера – фактурная,с эффектом патины. В паре с зеркалом с контурной подсветкой смотрится дорого и благородно.


Дизайн интерьера – заслуга Елены. Она подбирала материалы, их цвет и фактуру. Например, часть стен оклеена обоями теплого природного оттенка. Интересная деталь – плинтусов как таковых нет, вместо них канат. 

– Детальки интерьера собирались еще до того, как дом привезли, – признается Елена. – Я уже имела представление, что я хочу и как в итоге будет все выглядеть, картинка уже была в голове готова.







Размер дома и его функционал позволяют с комфортом проживать 3-4 взрослым. Обогревается он за счет теплых электрополов и кондиционера – на дачу владельцы приезжали даже в минус 15. Контейнер хорошо держит тепло и быстро прогревается за счет того, что контур контейнера хорошо теплоизолирован (напыляемый ППУ на стенах и потолке, пеноплекс в полах). И на энергоэффективных стеклопакетах не экономили.


Зимой в дежурном режиме в доме поддерживается температура 8 градусов. Управлять обогревом можно дистанционно, с телефона, так что к приезду на даче будет тепло. Счет за электричество в зимние месяцы составляет около 120 рублей.



Виталий говорит, что теперь в планах дом из двух контейнеров. 

– Я за быструю стройку – полгода и заезжай, любуйся птичками, пей кофе на террасе, – говорит Виталий. – Мы рассчитывали все сделать быстрее, но получилось немного дольше. Теперь уже понимаем, что имея опыт, можно управиться за два месяца. 

Однако эту дачу владельцы увеличивать не будут. Ее планируют продать, а новый проект реализовать в другом месте. Цена, кстати, уже определена. Он продается на Realt за 49 900 долларов. 

 
 
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Виталий и Елена построили дачу, основой которой стал морской контейнер. Внешне это дом с окнами в пол и большой террасой, который отвечает нашим представлениям о...
 
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