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Кобяков об экономических итогах I квартала: задачи выполняются
18.04.2017 16:02 — Новости Экономики | Tut.by
Экономика Беларуси постепенно выходит из рецессии. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня на заседании Президиума Совета Министров, где рассматривались итоги работы экономики в I квартале и задачи на I полугодие.
«В целом поставленные в рамках прогноза на январь-март текущего года задачи выполняются. Экономика постепенно выходит из рецессии. Валовой внутренний продукт на 0,3% превысил уровень аналогичного периода прошлого года при прогнозе 99,6%», — отметил Андрей Кобяков.
Выросла и производительность труда по ВВП — 100,7% при прогнозе 99,7%.
Восстановление экономического роста обеспечено без ущерба макроэкономической стабильности. Внутренний валютный рынок функционирует стабильно. Сохраняется тенденция чистой продажи населением валюты. Субъекты хозяйствования на $ 83 млн больше купили валюты, чем продали.
(Будет дополнено)
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"В целом поставленные в рамках прогноза на январь-март текущего года задачи выполняются. Экономика постепенно выходит из рецессии. ВВП на 0,3% превысил уровень...
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