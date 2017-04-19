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Банк развития утвердил механизм финансирования МСБ

20.04.2017 14:15 — Новости Экономики | БДГ  
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Утвержден механизм финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства через лизинговые организации.

Как сообщается на сайте банка, механизм предусматривает приобретение Банком развития облигаций лизинговых организаций с последующим направлением денежных средств от размещения облигаций данными организациями на финансирование мероприятий, предусматривающих приобретение имущества для его передачи в финансовую аренду (лизинг) субъектам МСП, в соответствии с продуктовой линейкой, утвержденной в Банке развития.

Механизм был утвержден с целью расширения круга потенциальных участников программы банка по финансовой поддержке субъектов МСП и с учетом проявленного интереса лизинговых организаций к данной программе. В ближайшее время Банком развития будут отобраны партнеры среди числа лизинговых организаций по установленным критериям.

Теперь Банком развития реализуются все три способа финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства: кредитование через банки-партнеры; предоставление депозитов банкам-партнерам в целях кредитования лизинговых организаций с последующим финансированием субъектов МСП; финансирование напрямую через лизинговые организации.

Напомним, что белорусские власти сейчас работают над вопросом либерализации бизнеса. Ведется общественное обсуждение предложенных изменений.

 
 
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Утвержден механизм финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства через лизинговые организации.

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