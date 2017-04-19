В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ноу-хау против городского шума Жизнь в современных городах становится все более динамичной и насыщенной. В этом кроется их привлекательность, но в этом же их опасность. В частности, одной из...

Жизнь в современных городах становится все более динамичной и насыщенной. В этом кроется их привлекательность, но в этом же их опасность. В частности, одной из проблем больших городов является шумовая загрязненность. Громкая музыка, звуки с детских площадок, шум проезжающих машин и ведущихся неподалеку строительных работ, все это неблагоприятно воздействует на нашу нервную систему и самочувствие в целом. Конечно, долгая жизнь в таких условиях значительно уменьшает воздействие шума на нас. Мы его практически не замечаем. Однако полная адаптация к нему невозможна. Как отмечает Арлин Бронзафт, экологический психолог, специализирующийся на изучении эффектов шумового загрязнения, люди часто говорят, мол, я привык к шуму. Однако приходится использовать энергию, чтобы справиться с ситуацией. Цена же, которой достается привычка, это износ тела. О вреде акустического загрязнения давно известно, и до сих пор продолжаются исследования этой темы. Например, выяснилось, что шум искажает восприятие вкуса, мешая наслаждаться едой, а тишина положительно влияет на развитие интеллектуальных способностей. Да и деньги, как известно, тишину любят.Не менее упорно специалисты ищут способы решения этой проблемы. Наиболее простым и очевидным представляется остекление дома шумозащитными конструкциями. Звукоизоляция окна считается хорошей, если ее показатель от 45 децибел и выше. Ключевую роль в этой характеристике играет качество уплотнителей и толщина стеклопакета. Первые отвечают за герметичность окна в целом, и чем долговечнее и прочнее использованный EPDM-пластик, тем тише в квартире. Говоря о стеклопакете, если в нем стекла разной толщины, а воздушные камеры между ними разной величины, он на 10 процентов лучше экранирует звук, чем стандартный, объясняет Станислав Французов, продукт-менеджер департамента ПВХ-систем и фурнитуры компании Schüco.Есть и более технологичные решения проблемы чрезмерного шума. Так, специалисты разработали специальную колонку Muzo. Этот небольшой гаджет использует как резонатор любую плоскую поверхность, к которой крепится, и создает пузырь тишины, служащий барьером для окружающих звуков. Устройство имеет три режима, обеспечивающих разный уровень защиты, и рассчитано на использование дома, для спокойного сна, а также в офисах типа open space.Прогресс наблюдается и в области создания новых шумоизоляционных материалов. Команда исследователей из Италии, Великобритании и Франции создала новый акустический композит, который по своей структуре напоминает паутину. Сочетая эластичность радиальных и кольцевых нитей, новый материал, как и настоящая паутина, способен уменьшать и поглощать вибрации, в том числе звуковые, в широких частотных диапазонах.Поиск решений проблемы городского шума продолжается. И хотя универсального средства до сих пор не найдено, поиск этот приносит свои плоды. Уменьшать пагубное действие акустических загрязнений важно всеми доступными способами, чтобы не только не терять нужного ритма, но и находить возможность восстанавливать силы.www.schueco.ru