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Китай инвестирует в белорусские продукты более $1,2 млрд

14.05.2017 19:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мая — Sputnik. Китай намерен инвестировать в производство продуктов в Беларуси более 1,2 миллиарда долларов, сообщил в воскресенье в Пекине министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

"Минсельхозпрод заключил с одной из крупнейших компаний Китая намерение о вложении около 1 миллиарда долларов инвестиций в экономику нашей страны", — рассказал министр.

Еще одна китайская корпорация декларировала намерение вложить почти 200 миллионов долларов в строительство комплексов по производству молока в Витебской области. Продукция этих заводов будет перерабатываться в Беларуси и поставляться в Китай.

Белорусская продукция в Китае пользуется спросом, подчеркнул Заяц.

Глава государства находится с официальным рабочим визитом в Пекине. Сегодня, 14 мая, в Пекине открылся форум международного сотрудничества "Один пояс — один путь". Белорусская делегация планирует изложить предложения по углублению и расширению взаимодействия на евразийском континенте.

К этому моменту несколько белорусских предприятий заключили с китайскими компаниями контракты на поставку молочных продуктов общей суммой свыше 13 миллионов долларов. Среди них — ЗАО "Молочная компания", ЗАО "Мясо-молочная компания", ОАО "Савушкин продукт", ОАО "Беллакт", ОАО "Бабушкина крынка", УП "Калинковичский молочный комбинат".

Белорусское молоко в стране ценят как экологически чистый продукт, на полках в некоторых магазинах оно стоит рядом с французским вином, сообщил чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в Китае Кирилл Рудый в эфире телеканала "Беларусь-1".

Белорусские продукты уже успешно экспортируется в Китай. Среди предприятий-экспортеров — "Калинка", "Молочное раздолье", "Молочный гасцінец", "Молодея", "Здравушка", "Молочный мир". В 2015 году белорусы продали в Китай 2,5 тысячи тонн молока и молочных продуктов. Кроме того, экспортировали более 3 тысяч тонн крахмала и комбикормов.

В 2015 году Беларусь экспортировала в Китай сельскохозяйственной продукции и переработки на 20 миллионов долларов, это в два раза больше, чем в 2014 году. Основу белорусского экспорта в КНР составляет льноволокно — 13 тысяч тонн. Также в Китае продано 2,5 тыс. т молока и молочных продуктов, более 3 тысяч тонн крахмала и комбикормов.

 
Теги: Минск
 
 
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Китайская корпорация декларировала намерение вложить почти 200 миллионов долларов в строительство комплексов по производству молока в Витебской области.

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