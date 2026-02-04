Куда мужчины идут за эмоциями для любимых перед 14 февраля — и на что готовы ради «вау-эффекта» от подарка

Источник материала: ProBusiness



Анастасия Слепухо, коммерческий директор сети ORO

Одни мужчины дарят цветы, другие — острова, яхты и украшения за миллионы долларов. Мы собрали истории самых громких романтических жестов людей, которые умеют считать деньги — и все равно иногда тратят их так, будто любовь важнее любой рациональности. А также поговорили с коммерческим директором сети ювелирных салонов ORO Анастасией Слепухо: что из этих «сказок про миллионы» реально работает в жизни, с какими запросами приходят белорусские мужчины перед 14 февраля и как выглядит закулисье ажиотажного спроса, когда у клиента есть желание впечатлить — но нет времени ошибаться.

Самые дорогие романтические жесты: как тратят миллионы «на любовь»

Райский остров, чтобы впечатлить будущую жену





Фаундер корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон, еще будучи молодым владельцем звукозаписывающего лейбла, отчаянно пытался впечатлить свою будущую жену Джоан Темплман. И решил, что хочет купить… остров! Узнав, что один из необитаемых островов Некер выставлен на продажу, он организовал туда «инспекционную поездку». Чтобы пустить пыль в глаза, Ричард представился серьезным покупателем, хотя у него и близко не было запрашиваемых 3 миллионов фунтов. Брэнсон предложил владельцу всего 100 тысяч фунтов, за что был немедленно выдворен с острова. Однако спустя год, когда других покупателей не нашлось, он смог выкупить остров за 180 000 долларов. Сегодня Некер — это эксклюзивный частный курорт, где отдыхают звезды и политики, а сам Брэнсон и Джоан в итоге поженились именно там спустя 11 лет после покупки.

Яхта за € 30+ млн посреди финансового кризиса





Индийский миллиардер Анил Амбани в разгар мирового финансового кризиса 2008 года решил исполнить давнюю мечту своей супруги — бывшей актрисы Болливуда Тины Амбани — и подарил ей роскошную яхту. Судно назвали Tian (по первым буквам имен Tina и Anil). Яхта длиной около 34 метров была построена в Генуе и стоила порядка € 34 млн (а с учетом дополнительных расходов итоговая сумма могла быть выше).

15 помолвочных колец за годы брака





Дэвид Бекхэм — не только футбольная легенда, но и публичный предприниматель (он владеет клубом Inter Miami). Он превратил романтические жесты в регулярный «проект» на годы. За время отношений с Викторией Бекхэм он дарил ей не одно помолвочное кольцо, а целую коллекцию — 15 колец, которые символизировали разные периоды их совместной жизни. Совокупную стоимость этой коллекции оценивают примерно в $ 43 млн.

Искусство на миллионы долларов



Фрэнсис Бэкон. Триптих. 1976

Российский миллиардер Роман Абрамович подарил своей избраннице Дарье Жуковой (основательница музея современного искусства «Гараж») целую коллекцию предметов искусства, которая оценивается в диапазоне $ 30−60 млн. Среди «презентов» — статуэтка Джакометти за $ 14 млн, триптих Фрэнсиса Бэкона за £43 млн (на тот момент — рекордная цена за работу современного искусства), картина Люсьена Фрейда за $ 33 млн и другие покупки.

Кольцо с бриллиантом, которое «взорвало» соцсети





Самарский девелопер Алексей Шаповалов попал в хронику как автор одного из самых обсуждаемых ювелирных жестов. Своей супруге Ксении Царицыной он подарил внушительное кольцо с камнем в 70 карат. Украшение стало предметом обсуждения в социальных сетях и тем самым стало одним из самых заметных широких жестов.

Вилла на Бали «за рождение сына»





Бывший футболист, а ныне предприниматель Павел Мамаев подарил супруге Надежде Санько виллу на Бали площадью 860 кв.м. Подарок был сделан в конце 2022 года в благодарность за рождение сына.

«Несмотря на стереотипы о наших мужчинах, они любят делать широкие жесты»

Коммерческий директор сети ювелирных салонов ORO Анастасия Слепухо рассказала о том, как относятся к широким жестам белорусские мужчины. Поговорили с ней о том, как ювелирная сеть готовится к «высокому сезону продаж», как помогает клиентам «попасть в яблочко» с подарком и почему мужчины тоже приходят за эмоциями.





— Часто ли покупатели приходят к вам с запросом «хочу впечатлить»?

— Такой запрос — популярный. На самом деле, белорусские мужчины — щедрые и любят удивлять. Думаю, в общественном сознании постепенно сформировалось понимание, что красивые ухаживания за возлюбленной — это достойно.

Все больше мужчин приходят с искренним желанием действительно порадовать — не купить для галочки, а впечатлить, сделать запоминающийся подарок. И радует, что покупатели стали лучше понимать, чего именно они хотят. Если еще 5−7 лет назад большинство приходило с просьбой «что-то подсказать», то сейчас мы видим покупателей, которые точно знают, какое изделие хотят, с каким камнем, в каком стиле. Это говорит о том, что понимание ювелирной сферы постепенно развивается. Люди хотят в ней ориентироваться. Это становится правилом хорошего тона и вкус, наравне с пониманием парфюма или дорогих напитков.





Но за «широкие жесты» всегда платят временем. Если мужчина хочет подарить уникальное изделие с качественным драгоценным камнем или в особом дизайне от конкретного ювелирного дома — лучше приходить в ювелирный салон заранее. Тогда мы сможем помочь воплотить фантазию в реальность.

— А если мужчина просто хочет «красивый жест», но не знает, что именно купить?

— Тогда начинается наша основная работа — помощь, профессиональное консультирование, а затем поиск и подбор оптимально подходящего изделия. Но для этого клиент должен быть готов ответить на ряд вопросов, которые помогут прийти к нужному результату. Не все могут быть к этому готовы, ведь некоторые наши вопросы могут показаться даже чрезмерными. Например, мы обязательно спросим о бюджете на покупку, а также о том, какие подарки ранее делали возлюбленной, что уже есть в ее шкатулке и т.д.

В салоне с покупателем работает консультант. Но если его помощи будет недостаточно, я лично готова подключиться к процессу и найти что-то уникальное, если клиенту это нужно.





Если вы хотите заказать уникальное ювелирное украшение с особым камнем или в редком дизайне — можете напрямую обратиться за помощью к Анастасии.

И еще один честный вариант для тех, кто боится промахнуться: подарочный сертификат . Это часто самый уважительный жест — особенно если вы не уверены во вкусе, размере или хотите, чтобы украшение точно носили, а не убрали в коробку. Вы все равно делаете романтику: можете сказать важные слова, подгадать красивый момент, а выбор оставить ей — и это, по‑моему, гораздо лучше, чем купить «что-то наугад» и потом переживать, что не попали.









«Дорогие подарки как бы говорят: «Ты важна для меня и достойна самого лучшего»

— Выбор «того самого украшения» обычно начинается с подбора камней?

— Да. Потому что в таких историях камень — это половина смысла. И часто бывает момент, о котором мужчины не думают: идея звучит красиво, но в реальности стоит совсем других денег. Например, человек представляет кольцо с желтым бриллиантом в форме сердца. А потом выясняется, что бриллиант нужной категории и каратности — это очень дорого, и сам поиск может занять продолжительное время.

И вот здесь важна наша роль: мы не «ломаем мечту», а ищем альтернативу, которая даст тот же эффект. Например, предложим желтый сапфир — очень чистый, красивый. Визуально это может выглядеть практически одинаково для человека, который не сравнивает камни профессионально, а по бюджету — это совсем другая история. На выходе клиент получает драгоценность и тот самый «вау-жест», но в рамках реальности.





— Часто считается, что «широкий жест» — это обязательно «камень побольше». Это правда?

— Не всегда. Бывает, что за очень большие деньги покупают визуально очень простое украшение — классические серьги-пуссеты из белого золота с крупными бриллиантами. И внешне это не выглядит как «фейерверк», но ценность в характеристиках камней — в качестве, которое понимают те, кто разбирается.





А бывает наоборот: за не самый большой бюджет можно подобрать украшение, которое выглядит эффектно — просто за счет дизайна, подбора вставок, композиции. Здесь важен опыт: мы понимаем, где можно сэкономить, не испортив впечатление.

— Если говорить о 14 февраля: что обычно стоит за подарком — желание удивить и впечатлить?

— Желание удивить, порадовать, впечатлить — да. Но также дорогие подарки — это демонстрация отношения к человеку. Они как бы говорят: «Ты важна для меня, я ценю тебя, я хочу тебя радовать, ты достойна самого лучшего». А ведь именно этого и хотят все без исключения — признания их ценности, заботы, искреннего проявления отношения.

Мужчины тоже приходят за эмоцией. Они хотят показать другой уровень, показать чувства! А вот покупку бытовой техники отложите на потом, после праздников! — А что вы думаете о том, что даже очень простое украшение можно красиво преподнести за счет упаковки и получить тот же вау-эффект?

— Упаковка важна, но ровно в одном смысле: она не должна портить впечатление, затмевать сам подарок. У нас брендированная упаковка — нейтральная, современная. Есть коробочки более высокого уровня — делаются вручную.





А вот от классических красных бархатных футляров мы сознательно ушли. У нас даже была реальная история: купили очень дорогой браслет — а потом переложили его в такой бархатный красный футляр, купленный где-то еще. Девушка честно поделилась, что впечатление было испорчено таким оформлением.

Но вообще, честно: я бы советовала думать не о коробочке, а о словах. О том, что вы скажете в эти несколько минут. Подарок должен быть про вашу историю — про место, где вы познакомились, про важный момент, про воспоминание. Это работает сильнее.

— Кто чаще покупает самые дорогие подарки?

— Самые дорогие подарки чаще делают мужчины, которые давно в отношениях, в браке, которые уже прожили вместе продолжительное время. Это логично: там больше уверенности, больше понимания вкуса. И, откровенно говоря, там и больше ценности.

Если говорить про нашу аудиторию, то дорогостоящие покупки чаще делают мужчины в возрасте 40+. Но при этом «вау-покупки» часто делаются совместно: приходят вдвоем и выбирают вместе.

Покупатель — мужчина, но за ним почти всегда стоит женщина, которая уже все выбрала сама. — С начала февраля и до середины марта — у вас ажиотажный спрос. Как ORO готовится к 14 февраля?

— Мы готовимся заранее: усиливаем ассортимент, команду и маркетинговую поддержку, проводим акции для участников программы лояльности ORO. У нас большая бриллиантовая коллекция — много помолвочных колец, «дорожек» с бриллиантами, обручальных колец разных размеров. Максимально пополнили коллекцию Premium — серьги и колье с цветными драгоценными камнями вы найдете в ней. Все закуплено и представлено в салонах, — выбрать точно есть из чего.





Плюс мы готовы к эксклюзивным заказам: понимаем, что есть у партнеров-производителей, в какие сроки можно оперативно доставить. Но надо честно сказать: если до 14 февраля осталось 10 дней, то «эксклюзив» достать уже сложно — такие вещи требуют времени. Зато всегда есть шанс «реабилитироваться» к 8 марта.

— Как вы облегчаете выбор тем, кто боится не угадать?

— У нас всегда к праздникам выходят гиды по подаркам и тематические статьи в блоге, делаем креативные фотосессии, публикуем контент в Instagram с идеями «Что подарить?» — делаем максимум, чтобы людям было проще сориентироваться. Весь ассортимент с подробным описанием представлен на сайте в каталоге. Можно выбрать размер, бюджет, использовать фильтры, увидеть наличие по салонам — и дальше просто приехать и примерить.





То есть сценарий «объехать пять ювелирных по городу» сегодня просто не нужен. Можно спокойно вечером сесть, выбрать, сравнить характеристики (особенно если речь про бриллианты), забронировать украшение на сайте через корзину, а потом приехать за конкретным изделием.

Также в наших салонах регулярно проходят ювелирные выставки, на которых можно познакомиться с актуальными украшениями разных ювелирных домов и брендов. Это шанс узнать, что вообще есть на рынке, какие возможности у ювелирной сферы. И кстати, это отличный способ понять, что нравится вашему партнеру, — сходите с ним/ней на выставку и посмотрите, на что обращает внимание. Вот так и получится «попасть в яблочко» с подарком.

С 5 февраля во всех салонах ORO стартует масштабная выставка обручальных колец бренда Graf Кольцов : это возможность в одном месте посмотреть расширенную подборку моделей, сравнить посадку и дизайн, примерить разные варианты и спокойно выбрать «то самое» кольцо без спешки и случайных решений.















— Стоит ли ожидать от ORO чего-то особенного к 14 февраля?

— Конечно, мы подготовили новый талисман Soulmate из коллекции «Счастье!». Заказали актуальные подвески в виде литых сердечек — половинок пазла. Эти украшения универсальны как подарок и для любимой, и для подруги, и для сестры и дочери.





Также у нас уже стартовала закрытая акция именно для постоянных клиентов: в наших салонах по 10 февраля можно будет получить скидку до 15%. Приходите и менеджеры ORO все вам расскажут.

— И напоследок: если бы вы могли дать один совет тем, кто дочитал до этого места и все еще откладывает покупку «на потом», что бы вы сказали?

— Я бы сказала очень просто: большой жест — это не про цену и не про то, чтобы «сделать как у всех». Большой жест — это когда вы не экономите на внимании.

Если вы хотите, чтобы этот подарок запомнился, подумайте о человеке: что ему близко, что он любит, что для него будет значить этот момент.

И второй совет — чисто практический: не оставляйте все на последний день. Спрос в праздники всегда выше, и лучшие варианты разбирают быстрее, как и размеры. Если хочется «то самое» — оставьте себе время на выбор, примерку, альтернативы, на спокойный разговор с консультантом. Тогда подарок получится не случайным, а точным.

Потому что в конце концов не так важно, сколько там карат. Важно, чтобы человек по почувствовал: это выбирали именно для него.