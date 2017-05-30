Внешний госдолг Беларуси на 1 мая приблизился к $14 млрд

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 мая 2017 года составил 13,9 млрд долларов и увеличился с начала года на 258,5 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%, сообщили Sputnik в министерстве финансов республики.

Там отметили, что с начала года Беларусь привлекла внешние госзаймы на общую сумму в 530,3 млн долларов. В том числе республика получила 300 млн долларов в виде очередного транша кредита по линии ЕФСР, еще 160,7 млн долларов составили кредиты правительства и банков РФ. Также 32,2 млн долларов были привлечены в виде кредитов от китайских банков, еще 34,6 млн долларов составили займы МБРР. Также 2,8 млн долларов составили кредиты по линии ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего госдолга с начала года Беларусь направила 337 млн долларов. В том числе было выплачено 119,6 млн долларов правительству РФ, 98,9 млн долларов банкам Китая. Также Беларусь погасила 88,3 млн долларов по ранее взятому кредиту ЕФСР. Кроме того, осуществлялись выплаты по кредитам МБРР, ЕБРР и СИБ.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 мая 2017 года составил 9,9 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 3,3%.

Таким образом, госдолг Беларуси на 1 мая 2017 года составил 35,9 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2017 года на 1,1 млрд рублей, или на 2,9%.

Как ранее сообщал Sputnik, в 2017 году Беларуси предстоит потратить на погашение внешнего госдолга 4,1 млрд долларов. При этом республика рассчитывает рефинансировать часть внешнего госдолга за счет госкредита России и очередных траншей по линии ЕФСР. Кроме того, в Минске сохраняют планы по очередному выпуску евробондов.