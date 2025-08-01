Новости мирового бизнеса за июль 2025 года

Источник материала: ProBusiness

«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за июль 2025 года.

Белорусский морской дебют: John Dory Seafood Market открылся в Дубае

В торговом центре Dubai Festival City Mall окрыл свои двери John Dory Seafood Market, белорусский бренд, который более десяти лет успешно работает в Минске. Этот дебют не остался незамеченным. John Dory Seafood Market — не просто еще один ресторан в торговом центре, это масштабное, продуманное пространство с открытой кухней, баром, уютными зонами для пар и компаний.

В основе концепции — морепродукты от носа до хвоста, с акцентом на свежесть, сезонность и разнообразие подачи. Меню варьируется от 40 до 300 дирхамов, в нем есть как легкие закуски, так и полноценные гастрономические удовольствия. В соседнем магазине можно купить маринованное филе, морепродукты и полуфабрикаты, чтобы повторить впечатление дома.





John Dory доказывает, что высокий уровень кухни может быть доступным даже в условиях фуд-холла. Это не просто точка общепита — это целая морская культура, адаптированная для городской среды.

Tesla открыла первую закусочную Supercharger в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе состоялось официальное открытие первой закусочной Tesla Supercharger — пространства, совмещающего зарядную станцию, футуристический ресторан и развлекательную зону. Это первый подобный проект компании, предложенный Илоном Маском еще в 2018 г., наконец стал реальностью.

Новый двухэтажный ресторан оформлен в стиле «ретрофутуризм» и вдохновлен дизайном культового Cybertruck. Стальной экстерьер, обтекаемые формы и неоновые акценты создают необычную атмосферу. В заведении установлены 80 зарядных станций и два гигантских 66-футовых экрана, на которых транслируются короткометражные и полнометражные фильмы, а также видеоконтент о Tesla.



Cnbc.com

Закусочная работает круглосуточно, предлагая классическую американскую еду — гамбургеры, сэндвичи с сыром и молочные коктейли. Заведение открыто как для владельцев электромобилей Tesla, так и для всех желающих. На открытии гостей встречал Оптимус — гуманоидный робот от Tesla, который раздавал попкорн и общался с посетителями. В течение первых суток после запуска перед рестораном уже выстроилась очередь, растянувшаяся на целый квартал.

Основатель Twitter выпустил Sun Day — приложение, которое контролирует уровень витамина D

Соучредитель Twitter Джек Дорси выпустил новое мобильное приложение Sun Day, которое позволяет пользователям отслеживать свое время под солнцем и уровень витамина D. Это уже второй проект Дорси за неделю — ранее он запустил зашифрованное одноранговое мессенджер-приложение под названием Bitchat.

Приложение Sun Day уже доступно для пользователей iOS через TestFlight, а его исходный код опубликован на GitHub. Приложение использует данные о местоположении, чтобы отображать локальный УФ-индекс и количество солнечных часов в регионе. Пользователи могут ввести информацию о своем типе кожи и одежде, а затем вручную отмечать моменты пребывания на солнце и в тени.



Theverge.com

На основе этих данных Sun Day оценивает приблизительный уровень витамина D в организме и подсказывает, сколько времени можно безопасно находиться под прямыми солнечными лучами без риска ожогов. Sun Day — это не просто технический эксперимент, а приложение с фокусом на здоровье, в духе растущего интереса к отслеживанию жизненных показателей.

Дорси отмечает, что работает над этими проектами «для обучения» и использует при разработке инструмент искусственного интеллекта Goose с открытым исходным кодом. Подобные AI-инструменты, включая Vibe, становятся новым полем битвы для технологических гигантов.

Netflix впервые использовал генеративный ИИ для создания визуальных эффектов в оригинальном сериале

Netflix официально заявил о первом использовании генеративного искусственного интеллекта для создания визуальных эффектов в одном из своих оригинальных шоу. Речь идет о научно-фантастическом сериале из Аргентины под названием «Вечность» (The Eternaut).

По словам соисполнительного директора стриминговой платформы Теда Сарандоса, генеративный ИИ был задействован при создании сцены обрушения здания в Буэнос-Айресе. Т ехнология позволила не только ускорить процесс в 10 раз, но и серьезно сократить затраты на производство эпизода, что особенно важно для проектов с ограниченным бюджетом. «Стоимость таких эффектов с использованием традиционных методов была бы просто неподъемной для шоу с таким бюджетом», — подчеркнул Сарандос.



Pixabay.com

Использование генеративного ИИ в кино и телевидении остается острой темой для обсуждения. Критики указывают на возможное нарушение авторских прав и опасаются, что новые технологии могут привести к сокращению рабочих мест среди художников, аниматоров и специалистов по визуальным эффектам. Netflix же настаивает, что ИИ-инструменты дают больше возможностей независимым продюсерам и позволяют создавать сложные визуальные сцены даже с ограниченными ресурсами.

В Нью-Йорке появился ИИ-робот, который делает татуировки

Искусственный интеллект (ИИ) проник в еще одну сферу, которая долгое время считалась территорией исключительно человека — татуировку. В знаменитой нью-йоркской тату-студии Bang Bang, основанной звездным тату-мастером Китом Маккарди, начал работать робот-татуировщик с ИИ от стартапа Blackdot.

Разработка компании Blackdot из Остина (штат Техас), устройство под названием AERO (Artist-Enabled Robotic Operator), управляется алгоритмами ИИ и оснащено:

компьютерным зрением,

лазерным датчиком глубины кожи,

микроскопом для отслеживания микроуровня нанесения точек,

и запатентованной технологией, превращающей любой дизайн в сетку точек размером с человеческий волос.

После сканирования поверхности кожи трехпальцевая «рука» робота мягко, но точно наносит татуировку. Устройство работает почти бесшумно, исключая привычный гул тату-машинок, и прокалывает только поверхностный слой кожи, что, по утверждению создателей, снижает боль и избегает повреждения нервных окончаний.



Wsj.com

По словам основателя Blackdot Джоэла Пеннингтона, устройство не создано, чтобы заменить тату-мастеров, а чтобы создать новую категорию точной татуировки. Установка подходит, например, для мелких надписей или графических узоров, которые требуют максимальной точности и повторяемости.

Blackdot, собравшая более $ 7 млн инвестиций, в 2024 г. сменила стратегию: теперь компания не продает, а сдает свои устройства в аренду тату-салонам, где требуются точные, повторяемые татуировки. Технология также может использовать ИИ для перевода произведений искусства в тату-дизайны, адаптируя линии и формы под особенности кожи.

В тату-сообществе реакция неоднозначная: от восторга до скепсиса. Однако Пеннингтон настаивает: это не замена человеку, а инструмент для нового типа опыта.