Снесут двухэтажки, построят высотки. Район Макаенка-Филимонова ждут перемены

Что предлагают градостроители?

Как отмечается в плане, сейчас «значительная часть проектируемой территории занята производственной застройкой с низкими показателями использования, несовместимыми с градостроительной значимостью района». Именно производственные территории, согласно плану, первыми подвергнутся реконструкции и трансформации.

При этом даже несмотря на наличие производств, преимущества локации рядом с проспектом Независимости – очевидны: близость к центру, наличие метро и всей инфраструктуры, большое количество зеленых зон (Слепянская водно-зеленая система, Ботанический сад и парк Челюскинцев). Именно поэтому вместе закрытых высокими заборами предприятий на проектируемом участке градостроители решили разместить жилые дома, а также общественную застройку.