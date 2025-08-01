ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Снесут двухэтажки, построят высотки. Район Макаенка-Филимонова ждут перемены

01.08.2025 14:45 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Жилой микрорайон рядом с улицами Макаенка и Парниковая, благодаря близости к центру, метро и паркам – весьма перспективное место. Правда, помимо очевидных плюсов, тут есть и свои минусы – нехватка парковок, инфраструктуры и соседство с производствами. Сейчас будущее этой территории обсуждают в администрации Первомайского района. Мы рассмотрели план градостроителей и рассказываем, что изменится.


Проектируемый участок расположен в Первомайском районе Минска и занимает площадь в 161 гектар. Территория граничит с проспектом Независимости, улицей Филимонова, Слепянской водной системой, улицей Макаенка, детской железной дорогой и парком Челюскинцев.

Что предлагают градостроители?

Как отмечается в плане, сейчас «значительная часть проектируемой территории занята производственной застройкой с низкими показателями использования, несовместимыми с градостроительной значимостью района». Именно производственные территории, согласно плану, первыми подвергнутся реконструкции и трансформации.

При этом даже несмотря на наличие производств, преимущества локации рядом с проспектом Независимости – очевидны: близость к центру, наличие метро и всей инфраструктуры, большое количество зеленых зон (Слепянская водно-зеленая система, Ботанический сад и парк Челюскинцев). Именно поэтому вместе закрытых высокими заборами предприятий на проектируемом участке градостроители решили разместить жилые дома, а также общественную застройку.


Как уже не раз обсуждалось, под снос хотят отправить Минский тепличный комбинат. На его месте в перспективе должны вырасти многоэтажки, а также школа и детский сад.



Еще один жилой массив, как мы уже писали, появится рядом с улицей Макаенка. Здесь предусмотрено строительство нескольких 16-этажных домов. Их возведут на бывших производственных территория «Беларусьфильма» и Министерства культуры.


Неподалеку от будущих новостроек запланированы паркинги со встроенными помещениями, а также школа на 700 мест.

К сожалению, некоторым жителям квартала придется готовиться к переезду. Два жилых дома на улице Парниковой намечено отправить под снос. Речь идет о двухэтажных домах 50-х годов, расположенных напротив тепличного комбината.


Один из домов на Парниковой.

А вот исторически ценные здания – киностудию «Беларусьфильм», обсерваторию и вокзал станции «Заслоново» – перспективное освоение проектируемой территории не затронет.

План будет реализован в два этапа до 2030 года. На первом этапе реализации настоящего детального плана предлагается построить 240 тысяч квадратов квартир, снести 800 квадратов жилого фонда, возвести новую улицу (Проектируемую №1), а также реконструировать улицы Парниковую и Макаенка, построить школу, а также ряд объектов общественного назначения.  

В результате всех преобразований, площадь жилых и общественных территорий в этой части города увеличится, а вот производственные территории, наоборот, уменьшатся.



Общественное обсуждение проекта будет проходить с 8 по 22 августаРассмотреть план можно на официальном сайте администрации Первомайского района. Замечания и предложения с пометкой «общественное обсуждение» в письменной или электронной форме ждут по адресу: 220 012, Минск, пер. Чорного, 5, каб.306 (электронная почта: perv.arhit@minsk.gov.by).

Итоги общественного обсуждения подведут на заседании архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе города Минска после рассмотрения поступивших замечаний и предложений.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жилой микрорайон рядом с улицами Макаенка и Парниковая, благодаря близости к центру, метро и паркам – весьма перспективное место. Правда, помимо очевидных плюсов,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Стройки, коты и недешевые квартиры. Посмотрели, как живет ближайший спутник Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика