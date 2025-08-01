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Снесут двухэтажки, построят высотки. Район Макаенка-Филимонова ждут перемены
01.08.2025 14:45 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жилой микрорайон рядом с улицами Макаенка и Парниковая, благодаря близости к центру, метро и паркам – весьма перспективное место. Правда, помимо очевидных плюсов, тут есть и свои минусы – нехватка парковок, инфраструктуры и соседство с производствами. Сейчас будущее этой территории
Что предлагают градостроители?
Как отмечается в плане, сейчас «значительная часть проектируемой территории занята производственной застройкой с низкими показателями использования, несовместимыми с градостроительной значимостью района». Именно производственные территории, согласно плану, первыми подвергнутся реконструкции и трансформации.
При этом даже несмотря на наличие производств, преимущества локации рядом с проспектом Независимости – очевидны: близость к центру, наличие метро и всей инфраструктуры, большое количество зеленых зон (Слепянская водно-зеленая система, Ботанический сад и парк Челюскинцев). Именно поэтому вместе закрытых высокими заборами предприятий на проектируемом участке градостроители решили разместить жилые дома, а также общественную застройку.
Еще один жилой массив, как мы уже
Неподалеку от будущих новостроек запланированы паркинги со встроенными помещениями, а также школа на 700 мест.
К сожалению, некоторым жителям квартала придется готовиться к переезду. Два жилых дома на улице Парниковой намечено отправить под снос. Речь идет о двухэтажных домах 50-х годов, расположенных напротив тепличного комбината.
А вот исторически ценные здания – киностудию «Беларусьфильм», обсерваторию и вокзал станции «Заслоново» – перспективное освоение проектируемой территории не затронет.
План будет реализован в два этапа до 2030 года. На первом этапе реализации настоящего детального плана предлагается построить 240 тысяч квадратов квартир, снести 800 квадратов жилого фонда, возвести новую улицу (Проектируемую №1), а также реконструировать улицы Парниковую и Макаенка, построить школу, а также ряд объектов общественного назначения.
В результате всех преобразований, площадь жилых и общественных территорий в этой части города увеличится, а вот производственные территории, наоборот, уменьшатся.
Общественное обсуждение проекта будет проходить с 8 по 22 августа.
Итоги общественного обсуждения подведут на заседании архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе города Минска после рассмотрения поступивших замечаний и предложений.
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Жилой микрорайон рядом с улицами Макаенка и Парниковая, благодаря близости к центру, метро и паркам – весьма перспективное место. Правда, помимо очевидных плюсов,...
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