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БМЗ и "Нафтану" готовят новые преференции
07.06.2017 14:10 — Новости Экономики | Tut.by
Правительство Беларуси поручило госорганам подготовить проекты решений, направленных на поддержку жлобинского БМЗ и новополоцкого «Нафтана», испытывающих определенные финансовые сложности. Соответствующее решение было принято на заседании президиума Совмина 30 мая.
Минфину поручено подготовить проект постановления правительства о возмещении Белорусским металлургическим заводом,
Минэнерго и другие госорганы должны подготовить проект указа о предоставлении БМЗ рассрочки погашения задолженности за энергоресурсы при условии полной оплаты текущего потребления энергоресурсов в первом полугодии и погашения имеющийся задолженности в соответствии с согласованными графиками.
Минэнерго совместно с концерном «Белнефтехим» необходимо проработать вопрос о снижении тарифа на электроэнергию для «Нафтана», который вскоре должен завершить
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Правительство Беларуси поручило госорганам подготовить проекты решений, направленных на поддержку жлобинского БМЗ и новополоцкого «Нафтана», испытывающих...
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