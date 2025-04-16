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KINGSTYLE открыли Офис готовых решений
16.04.2025 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Лидеры рынка офисной мебели Беларуси — сеть магазинов
Новая экспозиция офисной мебели расположилась на 3 этаже шоурума KINGSTYLE в Минске по адресу пр-т Независимости 117А (ТЦ Александров Пассаж).
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Теперь выбрать мебель для офиса стало еще проще и удобнее. В одном месте собраны самые современные и практичные мебельные решения для всех отделов и офисного пространства любой организации.
На площади 700 кв.м. разместились более 50 готовых решений стильной и функциональной мебели для руководителей, персонала и посетителей.
В шоуруме представлены готовые решения для отдела продаж, колл-центра, бухгалтерии, оупен-спейс, зоны ресепшена и кабинетов руководителей.
Всю представленную мебель можно оценить и протестировать в условиях реального офиса, что поможет оценить ее практичность, удобство и функциональность перед покупкой.
Всего на экспозиции представлено более 500 популярных моделей мебели в разных стилях, материалах и ценовых категориях.
Внимание привлекают такие трендовые решения как подъемные столы, мобильная мебель и рабочие станции, которые сейчас на пике тренда и будут актуальны как в офисе, так и в кабинете дома.
Профессиональные консультанты с удовольствием рассказывают о каждом представленном решении и предлагают подготовить оптимальную схему расстановки мебели для максимального комфорта и эффективности рабочего процесса.
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Лидеры рынка офисной мебели Беларуси - сеть магазинов KINGSTYLE открыли в Минске Офис готовых решений. Это новое уникальное пространство, сочетающее в себе крупнейший...
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