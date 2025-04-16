KINGSTYLE открыли Офис готовых решений

Источник материала: ProBusiness





Лидеры рынка офисной мебели Беларуси — сеть магазинов KINGSTYLE открыли в Минске Офис готовых решений. Это новое уникальное пространство, сочетающее в себе крупнейший в Беларуси шоурум офисной мебели и функциональный офис с готовыми мебельными решениями для бизнеса.

Новая экспозиция офисной мебели расположилась на 3 этаже шоурума KINGSTYLE в Минске по адресу пр-т Независимости 117А (ТЦ Александров Пассаж).

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Теперь выбрать мебель для офиса стало еще проще и удобнее. В одном месте собраны самые современные и практичные мебельные решения для всех отделов и офисного пространства любой организации.















На площади 700 кв.м. разместились более 50 готовых решений стильной и функциональной мебели для руководителей, персонала и посетителей.

В шоуруме представлены готовые решения для отдела продаж, колл-центра, бухгалтерии, оупен-спейс, зоны ресепшена и кабинетов руководителей.











Всю представленную мебель можно оценить и протестировать в условиях реального офиса, что поможет оценить ее практичность, удобство и функциональность перед покупкой.

Всего на экспозиции представлено более 500 популярных моделей мебели в разных стилях, материалах и ценовых категориях.





Внимание привлекают такие трендовые решения как подъемные столы, мобильная мебель и рабочие станции, которые сейчас на пике тренда и будут актуальны как в офисе, так и в кабинете дома.





Профессиональные консультанты с удовольствием рассказывают о каждом представленном решении и предлагают подготовить оптимальную схему расстановки мебели для максимального комфорта и эффективности рабочего процесса.



