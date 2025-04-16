Практики стоицизма на каждый день, которые помогут предпринимателям быть антихрупкими

Источник материала: ProBusiness

Согласно философии стоицизма, ключ к внутреннему спокойствию и благополучию лежит в изменении отношения к жизни и событиям. Воспринимая обстоятельства как возможность для роста и развития, мы становимся более стойкими к испытаниям. Практикуя это каждый день, мы можем достичь гармонии и научиться принимать жизнь такой, какая она есть. На конференции «БЕРИ И ДЕЛАЙ: NEXT LEVEL» Андрей Сухов, предприниматель, автор трех книг, кандидат экономических наук, создатель крупнейшего TG-канала StoicStrategy, поделился проверенными практиками для ментального здоровья. Каждодневное их выполнение гарантирует психологическую устойчивость и силу любому предпринимателю.

От восприятия к действию

Восприятие событий — это ключ к тому, как мы на них реагируем. Наши мысли и мнения о происходящем могут порождать страдание или спокойствие. Стоики учат, что мы можем контролировать свои реакции, выбирая, как интерпретировать события. Вместо того, чтобы расстраиваться из-за непредвиденных обстоятельств, мы можем рассматривать их как возможность для роста и опыта.

















Что в нашей власти, а что — нет

Одной из основополагающих идей стоицизма является различие между тем, что находится в нашей власти, и тем, что вне нашего контроля. Мы можем контролировать только свои мысли, действия и реакции. Внешние обстоятельства, действия других людей и сама жизнь находятся вне нашего влияния. Признавая это, мы избавляемся от стресса и напряжения, связанные с попытками изменить необратимое.

Нужно уметь различать реальность и фантазию

Стоики подчеркивают важность трезвого взгляда на реальность. Они учат, что наши мысли и ожидания часто искажают правду о мире. Мы должны научиться отделять факты от фантазий, избегая самообмана. Это дает нам возможность принимать более взвешенные решения и действовать адекватно сложившимся обстоятельствам.





Praemeditatio malorum

Это практика заключается в том, чтобы заранее обдумать возможные неудачи и препятствия, которые могут произойти. Метод помогает справиться с тревогой и страхом перед будущими проблемами. Когда мы знаем, что трудности могут возникнуть, мы становимся более спокойными и уверенными в своих силах, готовыми к действию даже в сложных ситуациях.





Итоги дня

Каждый вечер стоит подводить итоги дня, анализируя, что мы сделали, какие добродетели проявили и были ли мы верны нашим принципам. Это помогает нам учиться на собственном опыте, выявлять слабые места и настраиваться на следующие шаги. Рефлексия позволяет осознанно воспринять свой путь и углубить понимание стоической философии. Вспоминайте все произошедшие события, и по отношению к каждому из них спрашивайте себя:

был ли я в этом событии разумен?

сохранил ли мужество (смелость)?

проявил ли справедливость?

соблюдал ли умеренность?

Сутки без жалоб

Стоики также практиковали идею, что стоит воздерживаться от жалоб в течение суток. Это помогает сосредоточиться на поиске решений вместо того, чтобы зацикливаться на проблемах. Отказ от негатива в словах и мыслях способствует улучшению эмоционального состояния и повышает удовлетворенность своей жизнью.