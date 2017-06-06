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Лукашенко улетает в Казахстан

07.06.2017 15:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко 8−9 июня совершит рабочий визит в Казахстан, где примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В своем выступлении на саммите глава государства озвучит позицию белорусской стороны по вопросам дальнейшего развития организации, в том числе ее экономического измерения. Беларусь в качестве наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества принимает активное участие в широком круге мероприятий по всем основным измерениям: политико-дипломатическому, торгово-экономическому и культурно-гуманитарному.

Александр Лукашенко также примет участие в торжественной церемонии открытия международной специализированной выставки «ЭКСПО — 2017» в Астане, где представлен и белорусский павильон. Официально свое участие в выставке подтвердили более 110 стран и около 20 международных организаций.

Кроме того, запланирована двусторонняя встреча президента Беларуси с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Главы государств обсудят повестку дня белорусско-казахстанских отношений, взаимодействие в интеграционных форматах.

 
 
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Александр Лукашенко также примет участие в торжественной церемонии открытия международной специализированной выставки "ЭКСПО - 2017" в Астане, где представлен и...

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