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Россельхознадзор ввел усиленный контроль для 9 заводов РБ
09.06.2017 11:10 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн — Sputnik. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении девяти белорусских предприятий по производству мясной и молочной продукции, говорится в сообщении на сайте российского надзорного ведомства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее, со 2 июня, Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля за 5 белорусскими предприятиями. Под контроль попали "Кобринская птицефабрика", "Молодечненский молочный комбинат", производственный цех "Скидель" предприятия "Молочный мир", "Слонимский мясокомбинат", а также "Копыльский филиал" "Слуцкого сыродельного комбината".
Как отмечается в сообщении, в результате проверок белорусской продукции под усиленный контроль попала продукция следующих предприятий:
В Россельхознадзоре отмечают, что поступившая в РФ белорусская продукция животного происхождения не соответствовала нормам и требованиям РФ и ЕАЭС.
Как ранее сообщал Sputnik, Россельхознадзор недавно принял решение отменить ряд ограничений, введенных в отношении поставок в РФ продукции некоторых предприятий Беларуси, однако одновременно решил ввести новые ограничения и режим усиленного лабораторного контроля в отношении ряда компаний.
В апреле российская служба провела инспекцию 18 белорусских предприятий, производящих мясную, молочную и рыбную продукцию, на соответствие требованиям ЕАЭС. В начале мая в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси сообщили, что подготовили ответы на замечания экспертов Россельхознадзора по итогам этой проверки.
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Поводом стало обнаружение бактерий листерии и сальмонеллы в мясопродукции и мясе птицы, антибиотиков - в молоке и сыворотке.
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