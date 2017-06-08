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Россельхознадзор ввел усиленный контроль для 9 заводов РБ

09.06.2017 11:10 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июн — Sputnik. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении девяти белорусских предприятий по производству мясной и молочной продукции, говорится в сообщении на сайте российского надзорного ведомства.

Россельхознадзор ввел усиленный контроль для 9 заводов РБ
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее, со 2 июня, Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля за 5 белорусскими предприятиями. Под контроль попали "Кобринская птицефабрика", "Молодечненский молочный комбинат", производственный цех "Скидель" предприятия "Молочный мир", "Слонимский мясокомбинат", а также "Копыльский филиал" "Слуцкого сыродельного комбината".

Как отмечается в сообщении, в результате проверок белорусской продукции под усиленный контроль попала продукция следующих предприятий:

  • ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" (выявление бактерий рода сальмонелла и бактерий рода Listeria monocytogenes в мясе птицы);
  • ОАО "Агрокомбинат "Скидельский", филиал "Мостовский кумпячок" (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в свинине);
  • ОАО "Гомельский мясокомбинат" (выявление незаявленного ДНК (курица домашняя) в готовых мясных изделиях);
  • ОАО "Лунинецкий молочный завод" (выявление в сухом обезжиренном молоке наличия остатков офлоксацина  и тилозина);
  • ОАО "Молочный мир" (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков линкомицина);
  • ЗАО "Партнер и К" (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в говядине);
  • ООО "Праймилк" (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков норфлоксацина, линкомицина и ципрофлоксацина);
  • Клецкий филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" (выявление в сухом молоке наличия остатков норфлоксацина и ципрофлоксацина);
  • Любанский филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков тилозина).

В Россельхознадзоре отмечают, что поступившая в РФ белорусская продукция животного происхождения не соответствовала нормам и требованиям РФ и ЕАЭС.

Как ранее сообщал Sputnik, Россельхознадзор недавно принял решение отменить ряд ограничений, введенных в отношении поставок в РФ продукции некоторых предприятий Беларуси, однако одновременно решил ввести новые ограничения и режим усиленного лабораторного контроля в отношении ряда компаний.

В апреле российская служба провела инспекцию 18 белорусских предприятий, производящих мясную, молочную и рыбную продукцию, на соответствие требованиям ЕАЭС. В начале мая в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси сообщили, что подготовили ответы на замечания экспертов Россельхознадзора по итогам этой проверки.

 
Теги: Минск
 
 
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Поводом стало обнаружение бактерий листерии и сальмонеллы в мясопродукции и мясе птицы, антибиотиков - в молоке и сыворотке.

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