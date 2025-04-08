Шутка, которая стала кошмаром? Почему падают мировые финансовые рынки и как это повлияет на Беларусь

Источник материала: ProBusiness

На мировых фондовых рынках паника. После введения США пошлин в отношении товаров из Китая и других стран, началось падение финансовых рынков. А буквально вчера Дональд Трамп заявил, что для Китая могут ввести еще и дополнительные пошлины в 50%. Сертифицированный финансовый аналитик Александр Шкут объяснил порталу «Про бизнес», что сейчас происходит, считать ли это уже кризисом и какие могут быть последствия в том числе для Беларуси.



Александр Шкут

Сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute

Предыстория

— У всех этих событий есть предыстория. Изначально администрация Дональда Трампа делала ряд предвыборных обещаний. Одно из них было связано со снижением дефицита бюджета США и госдолга. Соответственно, для этого нужно как-то повысить доходы государства. И один из способов, который использует администрация президента США, — тарифы и пошлины. Правда, данный инструмент используется, скорее, как предмет торга. Поэтому было достаточно неожиданно, когда администрация США существенно увеличила на прошлой неделе тарифы и пошлины для ряда государств, чтобы получить более оптимальные условия международной торговли.

На такие жесткие меры рынки отреагировали на прошлой неделе достаточно существенным падением. С точки зрения рисков для мировой экономики, это существенно увеличило риск рецессии, поскольку дополнительные тарифы и пошлины препятствуют принципу свободной торговли и, соответственно, это будет негативно влиять на весь мировой ВВП. Но тут пока не идет речь о каком-то кризисе или рецессии. Просто на текущий момент мы в ситуации, когда существенно увеличились риски рецессии. Рынок так резко отреагировал, поскольку эти тарифы и пошлины практически сразу вступают в действие без какой-либо отсрочки. И совершенно непонятно, будут ли договоренности, которые потом отменят или пересмотрят эти тарифы. Поэтому мы наблюдаем такую волатильность рынков. И в ближайшие недели она будет продолжаться. На позитивных новостях все рынки будут расти, на негативных — снижаться. Если правительства разных стран не договорятся и эти тарифы останутся, то это, конечно, негативно повлияет на мировую экономику и уменьшит размер мирового ВВП.

Как все это может повлиять на Беларусь

Все это касается и Беларуси. Во-первых, эти события увеличивают риски глобальной рецессии и увеличивают вероятность очередного кризиса, которого не было достаточно давно. В случае, если начнется кризис и снижение мирового ВВП, уменьшится совокупный спрос на товары, в том числе белорусского производства, а это уменьшит экспортную выручку и негативно повлияет на экономику Беларуси. Во-вторых, со стороны России также существенно снизится спрос, поскольку Россия зависит от нефтегазовых доходов, а в случае кризиса спрос на нефть и газ падают, а вслед за ним и цены на эти ресурсы, что плохо для экономики России.

В остальном на текущий момент экономика Беларуси из-за санкций не так сильно интегрирована в мировую экономику. Также присутствуют ограничения на движение капитала. Если случится мировой кризис, это повлияет на экономику Беларуси не так сильно, как бы это произошло при отсутствии ограничений и санкций.

Пока рано говорить, что начался новый кризис. Это лишь флуктуация (случайное отклонение) на финансовых рынках, и, перекинется ли это явление на реальный сектор экономики, сейчас сказать невозможно. Однозначно увеличились риски рецессии и кризиса, точнее вероятность риска рецессии, риска более глубокого мирового кризиса, но на текущий момент это пока не влияет на реальную экономику.

Текущая ситуация не похожа на ситуацию в прошлом, однако если панические настроения на рынках продолжатся и падение фондовых рынков начнет влиять на реальную экономику, вмешаются регуляторы: ФРС США может снизить ключевую ставку, предоставить неограниченную ликвидность, как это было во время ковида. Это сгладит эффект при негативном сценарии.