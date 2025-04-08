5 лет на вершине: в чем секрет успеха Betera? Рассказывает Deputy CEO Михаил Герасимович

Источник материала: ProBusiness

За последние пять лет Betera не просто запустила первое онлайн-казино в Беларуси, а задала стандарты индустрии, укрепив статус лидера. Успех компании — это результат грамотной стратегии, технологических инноваций, эффективного маркетинга и большого комьюнити из пользователей. Вместе с Deputy CEO игрового бизнеса Михаилом Герасимовичем разбираем ключевые факторы, которые обеспечили Betera лидерство.

— Онлайн-казино — ключевой драйвер развития игорного бизнеса, поэтому заявлять о нем надо громко. Запуская первое онлайн-казино пять лет назад, делали это с масштабом, уникальным подходом, на широкую аудиторию, чтобы о нас знал каждый, — начал рассказ руководитель. — Безусловно, быть первым всегда сложно. Чтобы создать успешный бизнес и поддерживать его, необходимо начинать с детального изучения целевой аудитории и впоследствии работать с ее лояльностью, постоянно наращивать опыт и экспертизу, ежедневно формировать команду профессионалов и быть готовым быстро адаптироваться к изменениям рынка.

Сегодня Betera — это результат тысяч решений, взгляда в будущее, смелости и решительности, направленных на то, чтобы игрок чувствовал: его ждет не просто продукт, а нечто уникальное.

Первоклассный сервис и клиентский опыт

— Лидерство невозможно без сильного продукта. В эпоху высокой конкуренции одного яркого рекламного обещания недостаточно: маркетинг может привести клиента, но только хороший сервис удержит его. Если реальный опыт потребителя не соответствует ожиданиям, он просто уйдет к другим игрокам рынка, — отметил Deputy CEO Betera.



Люди запоминают не только сам продукт, но и то, как они себя чувствовали при взаимодействии с брендом. Быстрая поддержка, стильный и удобный интерфейс, прозрачные условия — все это формирует положительный опыт, который превращает нового клиента в постоянного.



Пользователи для Betera всегда были и будут на первом месте. Именно поэтому компания ежедневно работает над платформой и мобильным приложением с удобной навигацией, большим количеством развлечений, выбором платежных методов и быстрыми выплатами.

— Внимательно следим за трендами в iGaming-индустрии, чтобы адаптироваться под актуальные требования игроков, уделяем внимание обратной связи: анализируем комментарии в соцсетях, проводим систематические ресерчи, оценку удовлетворенности и продуктовые опросы. Оперативно реагируем на предложения, поступающие в службу поддержки. Людям важно быть услышанными, а для компании каждый отзыв — это точка роста. Делаем все возможное, чтобы своевременно исправлять недостатки и внедрять улучшения, — рассказал Михаил Герасимович.



По словам Deputy CEO, компания Betera стремится сделать пользовательский опыт как можно более захватывающим. Игровая платформа — большая экосистема, где клиенты находят не только игры и спорт, но еще и геймификацию, тематические сторис и новости из мира казино и спорта. Такой подход позволяет ярко выделиться на фоне конкурентов и заслужить лояльность аудитории, ведь они понимают, что Betera — это не просто игровая платформа, а что-то действительно эксклюзивное.



В 2024 году это подтвердила и награда — бизнес забрал первое место в номинации "Клиентский сервис среди букмекеров №1" престижной премии “Номер один”.

Сегодня в команде поддержки Betera работает 30 высококвалифицированных специалистов, которые регулярно проходят обучение и аттестацию. Ежедневно они обрабатывают от 1 до 2 тысяч запросов, а в выходные дни нагрузка увеличивается на 20%, но скорость и качество ответов остаются на высоком уровне.

Рекордное количество развлечений на рынке Беларуси

Betera разработала современную платформу и собрала впечатляющую коллекцию провайдеров и игр. Сегодня клиентам предлагают более 5 600 развлечений от 75 разработчиков. Это крупнейшая коллекция азартных игр в Беларуси.

Пользователи постоянно могут открывать для себя что-то новое — слоты, карточные игры и другое: ежемесячно лобби онлайн-казино Betera пополняется примерно на 200 позиций.

— Уточню, что абсолютно каждая позиция проходит международную и локальную сертификацию — компания обеспечивает защиту данных игроков и гарантированные выплаты, — подчеркнул Deputy CEO Betera.

Геймификация для вовлечения пользователей

Современные игроки ожидают не только большого выбора игр и качественного сервиса. Им нужен интерактивный и соревновательный опыт, динамика, ощущение прогресса, а также возможность получать дополнительные бонусы.

Чтобы удовлетворить их потребности, Betera первой среди гемблинг-компаний Беларуси внедрила геймификацию — один из главных трендов в маркетинге ближайших лет. Это игровые механики, которые делают пользователей более вовлеченными в продукт через задания и награды за их выполнение.

— Геймификация бывает разной: от небольших игровых элементов, которые делают процесс нахождения на сайте интереснее, до полного превращения взаимодействия с брендом в увлекательную игру. Например, это могут быть бонусы за выполнение заданий, рейтинги и достижения, которые мотивируют пользователя возвращаться снова. Главное — вовлечь аудиторию так, чтобы участие стало не только полезным, но и веселым, — подчеркнул Михаил Герасимович.

Впервые геймификация в Betera была анонсирована зимой. Игровое пространство называлось “Магазин бонусов”. Клиенты могли выполнять задания на платформе, повышать уровень, накапливать баллы и получать награды, среди которых “Колеса фортуны”, “Бонус-боксы”, фрибеты и фриспины. За время работы “Магазина бонусов” один из пользователей заработал 9585 баллов из более чем 11 000 возможных. Был игрок, который выполнил 125 заданий из 138. В честь 5-летия онлайн-казино Betera открыла новое игровое пространство — Betera Pass , придумав свежие задания для пользователей. С каждой выполненной миссией игровой уровень клиента повышается. В личном кабинете можно отслеживать сумму заработанных баллов, получать информацию о доступных заданиях и оценивать персональные достижения. Максимально достижимый уровень — 50.

— Благодаря внедрению геймификации клиенты Betera постоянно получают реальные и выгодные бонусы: фрибеты, фриспины и другие награды. Компания в свою очередь повысила уровень вовлечения и удержания пользователей, — добавил Deputy CEO Betera.

Финансовая прозрачность и оперативные выплаты

В индустрии онлайн-казино надежность и удобство финансовых операций играют ключевую роль. Игроки ожидают, что их депозиты будут зачисляться мгновенно, а выигрыши выплачиваться без задержек и скрытых комиссий. Если этот процесс сопровождается сложностями, недоверие к платформе растет и пользователи начинают искать альтернативы.

Betera завоевала лояльность клиентов, обеспечив не только быстрые выплаты, но и возможность выбора наиболее удобного способа пополнения счета — 9 вариантов, а также вывода средств — 4 метода, включая банковские карты, электронные кошельки и мобильные платежи.

— Самыми популярными являются платежные карточки и ЕРИП, — подчеркнул Михаил Герасимович.

Комбинация креативных проектов и digital-инструментов

Betera регулярно выпускает нестандартные рекламные проекты. В 2024 году бренд представил виртуального маскота — Кота. За год он стал узнаваемым символом компании, появляясь на билбордах по всей Беларуси, в digital-рекламе и социальных сетях. С помощью харизматичного персонажа Betera рассказывает о новых играх, провайдерах, бонусных предложениях и последних новостях.

Еще один успешный кейс — коллаборация с провайдером Pragmatic Play. Betera создала костюм легендарного Зевса из популярного слота Gates of Olympus, в которого перевоплотился известный фитнес-блогер Максим Донченко (больше 2 млн подписчиков в социальных сетях). Перформанс на массовых мероприятиях вызвал волну пользовательского контента: люди активно делились фото и видео с Зевсом в соцсетях, а также отмечали профиль Betera, что увеличило вовлеченность и органический охват бренда.

Эффективной в онлайн-кинотеатрах стала реклама с музыкальными клипами: Betera переписала текст популярных песен, адаптировав их под продукт.

Команда также профессионально выстраивает эффективные digital-стратегии, обеспечивая высокую конверсию и удержание аудитории.

— Успешный маркетинг начинается с тщательного планирования и глубокого понимания своей целевой аудитории. Мы запускаем рекламные кампании в формате 360, чтобы заинтересовать как можно больше потенциальных клиентов. Персонализируем и сегментируем рекламу. Тестируем креативы, анализируем воронку продаж и корректируем стратегии на основе данных. Не менее важно учитывать тренды, — рассказал Deputy CEO Betera.

Игровая индустрия динамична и быстро меняется. По словам Михаила Герасимовича, тренды, которые сегодня определяют развитие компании — геймификация, голосовые технологии, внедрение искусственного интеллекта для аналитики и работы с сегментами, автоматизация процессов, уникальность предложения и бренд-позиционирования.

— Всегда смотрим в будущее и делаем тренды частью своих планов, — подчеркнул руководитель. — Сейчас ведем работу над масштабными инхаус-проектами, есть планы, связанные с ключевыми партнерами компании. Уже совсем скоро приятно удивим яркими коллаборациями и вау-проектами.

Ставка на доверие и репутацию

Подход, который не только повысил доверие пользователей, но и помог компании укрепить имидж надежного онлайн-казино — продвижение осознанного подхода к гемблингу. Компания выступает за то, чтобы все клиенты играли безопасно, не теряя контроль и в свое удовольствие, постоянно напоминая об этом в медиа и рассказывая о выигрышах.

— Успех Betera — это результат комплексного подхода: фокус на клиентском опыте, внедрение инноваций, креативный маркетинг и прозрачность. Чтобы быть лидером и поддерживать статус в своей нише, компании важно не просто следовать трендам, а задавать их, постоянно улучшая продукт и сервис. Ключевые принципы — слушать аудиторию, адаптироваться к ее потребностям, выстраивать доверительные отношения и предлагать нечто большее, чем просто услугу. Именно такой подход превращает бизнес в сильный бренд, — заключил Михаил Герасимович.