Главу Сбербанка России ждут в Минске по калийным и отельным делам

На следующей неделе Минск должен посетить президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. Данную информацию TUT.BY подтвердили в БПС-Сбербанке.





«Мы ожидаем его визит в Минск. Повестка пока согласовывается», — сказали в белорусской «дочке» крупнейшего госбанка России.

На 13 июня запланировала встреча основного акционера «Уралкалия» Дмитрия Мазепина с Александром Лукашенко по поводу возобновления сотрудничества в калийной сфере. Им компанию должен составить и Герман Греф.

«На 13 июня назначена встреча с Александром Григорьевичем [Лукашенко], и мы еще раз попытаемся найти взаимовыгодное решение. На эту встречу был приглашен президент Сбербанка для того, чтобы со своей точки зрения найти нейтральное финансовое решение, которое устроит обе стороны», — сказал Мазепин (цитата по РИА «Новости» ) на выставке «Астана ЭКСПО-2017» в Казахстане. В беседе с президентом России он посетовал на, что «потенциал цены [на калийные удобрения] использован не в полной мере». «Но мы в этой части работаем, продолжаем сотрудничать и вести переговоры с руководителями белорусских компаний», — отметил Мазепин.

В июле 2013 года «Уралкалий» заявил о выходе из состава совместного трейдера Белорусская калийная компания, что послужило обвалом цен на мировом рынке и громкому скандалу между Беларусью и Россией, обострившившемуся в связи с задержанием в Минске тогдашнего гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера.

«Уралкалий» делал несколько предложений о возобновлении партнерства с «Беларуськалием», но они не были восприняты. В начале марта Лукашенко объявил о готовности Беларуси сотрудничать с «Уралкалием» при соблюдении интересов страны на 200%.

Сбербанк РФ является одним из основных кредиторов «Беларуськалия» и «Уралкалия».

Однако, по информации TUT.BY, калийная тема — не единственная — во время визита Грефа в Минск. Планируется заслушать доклад о завершении сделки по продаже отеля у цирка «Сбербанк Капиталу».

12 января Герман Греф уже обсуждал с Александром Лукашенко пути окончания строительства гостиницы, известной в народе как не-Kempinski. Сторонам удалось «найти подходы к решению практически всех проблем». В частности, Греф согласился дофинасировать проект в течение 2 лет и заручился поддержкой со стороны властей Беларуси. 10 апреля Лукашенко своим указом № 110 утвердил условия завершения строительства объекта. Однако недавно стало известно, что в сделке по продаже отеля у цирка нашлись проблемные места .