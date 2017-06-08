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Главу Сбербанка России ждут в Минске по калийным и отельным делам
09.06.2017 20:08 — Новости Экономики | Tut.by
На следующей неделе Минск должен посетить президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. Данную информацию TUT.BY подтвердили в БПС-Сбербанке.
«Мы ожидаем его визит в Минск. Повестка пока согласовывается», — сказали в белорусской «дочке» крупнейшего госбанка России.
На 13 июня запланировала встреча основного акционера «Уралкалия» Дмитрия Мазепина с Александром Лукашенко по поводу возобновления сотрудничества в калийной сфере. Им компанию должен составить и Герман Греф.
«На 13 июня назначена встреча с Александром Григорьевичем [Лукашенко], и мы еще раз попытаемся найти взаимовыгодное решение. На эту встречу был приглашен президент Сбербанка для того, чтобы со своей точки зрения найти нейтральное финансовое решение, которое устроит обе стороны», — сказал Мазепин (цитата по
В июле 2013 года «Уралкалий» заявил о выходе из состава совместного трейдера Белорусская калийная компания, что послужило обвалом цен на мировом рынке и громкому скандалу между Беларусью и Россией, обострившившемуся в связи с задержанием в Минске тогдашнего гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера.
«Уралкалий» делал
Сбербанк РФ является одним из основных кредиторов «Беларуськалия» и «Уралкалия».
Однако, по информации TUT.BY, калийная тема — не единственная — во время визита Грефа в Минск. Планируется заслушать доклад о завершении сделки по продаже отеля у цирка «Сбербанк Капиталу».
12 января Герман Греф
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На 13 июня запланировала встреча основного акционера "Уралкалия" Дмитрия Мазепина с Александром Лукашенко по поводу возобновления сотрудничества в калийной сфере.
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