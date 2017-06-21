На казино бюджет зарабатывает больше, чем на целых отраслях

Государство серьезно взялось за игорную отрасль в 2009 году, с тех пор заметно закрутив гайки. Эффект и дальнейшие направления контроля этого важного для бюджета сегмента анализирует начальник главного управления контроля подакцизных товаров, игорного бизнеса и электронных систем контроля реализации товаров МНС Лариса Шибко в статье, опубликованной в июньском номере журнала Минфина «Финансы, учет, аудит».



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Налог на игорный бизнес принес в бюджет в 2016 году 45,4 млн рублей, что на 7% выше уровня 2015-го года. Удельный вес налога на игорный бизнес в доходах бюджета остается небольшим, 02%, но и обеспечивает его небольшое число плательщиков — примерно сотня организаций.

При этом, обращает внимание эксперт, игорный бизнес приносит в бюджет доходы, которые превышают доходы от некоторых крупных видов экономической деятельности. К примеру, предприятия по производству целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги (441 субъект хозяйствования) в прошлом году уплатили налогов на 44,1 млн рублей, производители продуктов питания (более тысячи субъектов хозяйствования) — 36,4 млн рублей.

Лариса Шибко также рассказала о действу4ющем в Беларуси с 2013 года механизме самоограничения физлиц в посещении игорных заведений. С этого времени любой гражданин вправе самостоятельно ограничить себя в посещении игорных заведений и участии в азартных играх на срок от шести месяцев до трех лет. Для этого достаточно подать заявление любому организатору азартных игр. С января 2013-го по май нынешнего года этим правом воспользовались 44,3 тысячи граждан. На 1 мая играть запрещено 17 935 физлицам.

Начальник главного управления рассказала, что с 16 мая нынешнего года право обращаться в суды с заявлениями об ограничении физлиц в посещении казино и участии в азартных играх смогут должностные лица органов принудительного исполнения. С 28 августа нынешнего года это право «получат также члены семьи и иные лица».