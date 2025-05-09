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Как Минск восстанавливали из руин после войны. Показываем редкие фото
09.05.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
За время войны Минск был разрушен на 80%. Население города сократилось в шесть раз. Сегодня, в День победы, мы расскажем, как Минск восстанавливали из руин. Также мы посмотрим редкие послевоенные фото и сравним их с современными. В этом нам поможет информация из
Разрушенная столица
До войны в Минске жило 300 тысяч человек. За время немецкой оккупации население города сократилось до 45-50 тысяч. Из 1,1 млн квадратных метров жилого фонда осталось только 250 тысяч - город был разрушен почти на 80%.
Новый Генплан
Заниматься восстановлением города начали сразу после освобождения в 1944 году. И делать это решили основательно.
Уже в августе 1944 года было решено составить новый Генплан столицы - и началась работа. Вот как об этом писал заслуженный архитектор БССР Георгий Парсаданов.
- Працавалі па 16-18 гадзін, спалі на насілках, дзе б ні працавалі... Каб аднавіць Мінск, трэба было спачатку распрацаваць Генеральны план горада. Архітэктарам М.Я.Трахтэнбергу, М.М.Андросаву і мне было даручана ў найкарацейшыя тэрміны да гадавіны вызвалення Мінска завяршыць новы генеральны план Мінска. Мы разам з эканамістамі і інжынерамі выпусцілі праект датэрмінова... Генеральны план горада Мінска быў выведзены на планшэт 5 на 5 метраў для ўсеагульнага агляду на рагу Ленінскага праспекта і вуліцы Валадарскага, каб кожны гараджанін актыўна ўдзельнічаў у аднаўленні горада.
Новый проспект
Одним из главных объектов восстановления Минска стал участок улицы Советской (проспекта Независимости) от площади Ленина до площади Победы. Процесс реконструкции и застройки стартовал в 1947 году. Работами руководил архитектор Михаил Парусников.
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В итоге к 1956 году Минск был возрожден. Это стало возможным благодаря самоотверженному труду белорусов, а также благодаря помощи жителей других республик СССР.
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За время войны Минск был разрушен на 80%. Население города сократилось в шесть раз. Сегодня, в День победы, мы расскажем, как Минск восстанавливали из руин. Также мы...
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