Как Минск восстанавливали из руин после войны. Показываем редкие фото

Новый Генплан

Заниматься восстановлением города начали сразу после освобождения в 1944 году. И делать это решили основательно.

Уже в августе 1944 года было решено составить новый Генплан столицы - и началась работа. Вот как об этом писал заслуженный архитектор БССР Георгий Парсаданов.

- Працавалі па 16-18 гадзін, спалі на насілках, дзе б ні працавалі... Каб аднавіць Мінск, трэба было спачатку распрацаваць Генеральны план горада. Архітэктарам М.Я.Трахтэнбергу, М.М.Андросаву і мне было даручана ў найкарацейшыя тэрміны да гадавіны вызвалення Мінска завяршыць новы генеральны план Мінска. Мы разам з эканамістамі і інжынерамі выпусцілі праект датэрмінова... Генеральны план горада Мінска быў выведзены на планшэт 5 на 5 метраў для ўсеагульнага агляду на рагу Ленінскага праспекта і вуліцы Валадарскага, каб кожны гараджанін актыўна ўдзельнічаў у аднаўленні горада.