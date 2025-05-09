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Как Минск восстанавливали из руин после войны. Показываем редкие фото

09.05.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

За время войны Минск был разрушен на 80%. Население города сократилось в шесть раз. Сегодня, в День победы, мы расскажем, как Минск восстанавливали из руин. Также мы посмотрим редкие послевоенные фото и сравним их с современными. В этом нам поможет информация из проекта Национального архива Беларуси "Мінск, які паўстаў з руін" и сайта "Дакументальны летапіс Беларусі".


Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов.

Разрушенная столица

До войны в Минске жило 300 тысяч человек. За время немецкой оккупации население города сократилось до 45-50 тысяч. Из 1,1 млн квадратных метров жилого фонда осталось только 250 тысяч - город был разрушен почти на 80%. 

Чтобы понять масштаб разрушений сравним два фото улицы Советской (проспекта Независимости) до войны и после освобождения.



Фото: «Мінск, які паўстаў з руін».

Фото: «Мінск, які паўстаў з руін».

Также сравним состояние гостиницы "Европа" во время войны и сегодня.


Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов.

Новый Генплан

Заниматься восстановлением города начали сразу после освобождения в 1944 году. И делать это решили основательно.

Уже в августе 1944 года было решено составить новый Генплан столицы - и началась работа. Вот как об этом писал заслуженный архитектор БССР Георгий Парсаданов.

- Працавалі па 16-18 гадзін, спалі на насілках, дзе б ні працавалі... Каб аднавіць Мінск, трэба было спачатку распрацаваць Генеральны план горада. Архітэктарам М.Я.Трахтэнбергу, М.М.Андросаву і мне было даручана ў найкарацейшыя тэрміны да гадавіны вызвалення Мінска завяршыць новы генеральны план Мінска. Мы разам з эканамістамі і інжынерамі выпусцілі праект датэрмінова... Генеральны план горада Мінска быў выведзены на планшэт 5 на 5 метраў для ўсеагульнага агляду на рагу Ленінскага праспекта і вуліцы Валадарскага, каб кожны гараджанін актыўна ўдзельнічаў у аднаўленні горада.


Белорусские архитекторы обсуждают Генплан Минска с председателем Совмина БССР Пантелеймоном Пономаренко. Фото: Белорусский государственный архив научно-технической документации.

Генеральный план, как и задумывалось, был готов в 1946 году. Вот как он выглядел:



Изображение: Белорусский государственный архив научно-технической документации.

Народная стройка

Параллельно с созданием Генплана в 1944 году стартовало возрождение Минска. Оно началось с расчистки города от руин. Активное участие в этом принимало все население: люди выходили на разбор руин не только в выходные, но и после рабочего дня. 


Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов.

У каждого минчанина была трудовая книжка, в которой отмечалось отработанное время. Первый массовый выход населения на восстановление города произошел 8 октября 1944 года. В нем участвовало 30 тысяч человек.


Фото: Белорусский государственный архив научно-технической документации, Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов.

Кроме того, для восстановления Минска приехали рабочие с разных районов БССР. Плюс - рабочие и инженеры из крупных городов всего Советского Союза. К работам привлекли также немецких военнопленных.



Изображения: «Мінск, які паўстаў з руін».

Новый проспект

Одним из главных объектов восстановления Минска стал участок улицы Советской (проспекта Независимости) от площади Ленина до площади Победы. Процесс реконструкции и застройки стартовал в 1947 году. Работами руководил архитектор Михаил Парусников.

Первой новостройкой на этом участке стало здание Комитета государственной безопасности, построенное в 1948 году по проекту Михаила Парусникова и Геннадия Баданова.



Здание КГБ. 1948 год. Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов.

Новый вид обрела Круглая площадь (площадь Победы). Здесь в 1947 году закончилось строительство двух домов, начатое еще в 1939 году. На фото - застройка пощади и строительство моста через Свислочь.


Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов.

А в 1948 году было решено построить на площади Монумент Победы. Его создали по проекту архитектора Георгия Заборского. Монумент торжественно открыли 4 июля 1954 года - на десятилетие освобождения Минска.



Монумент Победы. 1954 год. Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов.

Второй большой архитектурный ансамбль создавался в районе вокзала и Дома Правительства. Тут появился один из главных символов города - Ворота Минска.



Привокзальная площадь. 1955 год. Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов.

А на Центральной площади (Октябрьской) построили новый Дворец культуры профсоюзов в стиле классицизма.



Октябрьская площадь. 1955 год. Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов.

Жилье, заводы и учебные заведения

Отдельно стоит рассмотреть и тему жилищного строительства после войны. Ведь даже застройка главного проспекта - это в основном жилые дома. Вот, например, стройка дома напротив "Лакомки". Как видим, за будущим ГУМом еще пусто.



Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов.

Помимо сталинок в центре в Минске начали строительство жилых поселков в районе тракторного и автомобильного заводов, появилась Осмоловка и другие квартальчики двухэтажек. Тысячи семей переселились в новые квартиры.



Строится Тракторозаводской поселок. 1948 год. Фото: Российский государственный архив экономики.


Осмоловка. 1949 год. Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов.

С 1 мая 1945 года по 1 января 1950 года жилой фонд Минска вырос с 400 тысяч квадратных метров до 1,1 млн квадратных метров. 



Возле ГУМа. 1955 год. Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов.

За послевоенное десятилетие также были восстановлены заводы и фабрики, плюс - построены новые. В их числе - МТЗ, МАЗ, Мотовело, часовой и подшипниковый заводы, камвольный комбинат.


Рабочие Минского станкостроительного завода Ворошилова готовят завод к пуску после восстановительных работ. Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов.

В Минске также восстановили учебные заведения, в том числе главные университеты. На фото: строительство и современный вид главного корпуса БНТУ.


Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов.

***

В итоге к 1956 году Минск был возрожден. Это стало возможным благодаря самоотверженному труду белорусов, а также благодаря помощи жителей других республик СССР.

 
Теги: Минск
 
 
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За время войны Минск был разрушен на 80%. Население города сократилось в шесть раз. Сегодня, в День победы, мы расскажем, как Минск восстанавливали из руин. Также мы...
 
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