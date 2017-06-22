В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Колесные экскаваторы Cat M315D2 и M317D2 Колесные экскаваторы Cat M315 и M317 заработали безупречную репутацию по всему миру благодаря надежной работе, длительному сроку службы, универсальности, топливной...

Колесные экскаваторы Cat M315 и M317 заработали безупречную репутацию по всему миру благодаря надежной работе, длительному сроку службы, универсальности, топливной эффективности, низким эксплуатационным расходам и простоте технического обслуживания. Обновленные модели серии D2, M315D2 и M317D2, соответствуют ожиданиям и отличаются более надежной системой подачи топлива, большим выбором стрел и рукоятей и новыми функциями кабины. Новый двигатель Cat C4.4 ACERT соответствует требованиям стандарта Stage IIIA ЕС, при этом обеспечивая ту же мощность, что и предшествующие двигатели, как в режиме копания, так и во время движения. Двигатель C4.4 ACERT также обеспечивает высокую надежность благодаря усовершенствованной системе фильтрации, предназначенной для работы с топливом разного качества. Фильтр грубой очистки с водоотделителем оснащен датчиком наличия воды, который показывает, когда необходимо выполнить слив отстоя, таким образом снижая риск попадания воды в топливную систему. Еще один фильтр тонкой очистки добавлен для защиты топливной системы от вредных загрязняющих частиц.Колесные экскаваторы Cat универсальны и способны работать как на подготовленных поверхностях, так и на бездорожье. Они могут самостоятельно перемещаться между рабочими площадками на высокой, до 37 километров в час, скорости, что способствует снижению временных затрат.Для каждой модели доступны два варианта рукоятей для различных комбинаций глубины копания и вместимости ковша, а моноблочная стрела обеспечивает простое выполнение таких операций, как загрузка самосвалов, работа вблизи отвала или в ситуациях, требующих максимальной глубины копания и вылета.Опционально доступна двухзвенная стрела, которая улучшает видимость с правой стороны и баланс при движении, а также для облегчает проведение работ в ограниченном пространстве или при подъеме тяжелых грузов. Для выполнения бульдозерных работ новые модели оснащаются отвалом, а наличие выносных опор повышает устойчивость.Навесное оборудование Cat проектируется как неотъемлемая часть экскаватора и идеально соответствует конструктивным особенностям и эксплуатационным показателям машин Cat. Для новых колесных экскаваторов доступен широкий ассортимент навесного оборудования, включая быстроразъемные соединения, специальные ковши, гидромолоты, многоцелевые грейферные захваты, уплотнители и гидроножницы.Рабочее место оператора оснащается подогревом и автоматической регулировкой сиденья по весу, автоматической системой кондиционирования воздуха в стандартной комплектации. Кроме того, здесь обнаружим низкий уровень шума и удобное расположение органов управления. Большая площадь остекления кабины обеспечивают оптимальный обзор, а фонари рабочего освещения дополнительную безопасность.Удобный доступ к кабине с удобным расположением поручней обеспечивает безопасный доступ в кабину. Противоскользящие накладки на всех поверхностях для ходьбы и ступенях снижают риск получения производственных травм. Ежедневное техническое обслуживание может осуществляться с уровня земли, что повышает безопасность, а контрольные точки сгруппированы в одном месте для удобства и сокращения времени обслуживания.Экскаваторы M315D2 и M317D2 оснащены системой телеметрииCat ProductLink, интегрированной в конструкцию машины и предоставляющей своевременную полезную информацию, которая помогает эффективно управлять парком техники. Дистанционный контроль через приложение VisionLink обеспечивает доступ к таким данным, как местоположение машины и расход топлива.А еще время работы на холостом ходу относительно общего времени работы, диагностические коды и коды ошибок. Зная, где находиться машина, какую работу она выполняет, ее производительность и общее состояние, владельцы машин могут повышать общую эффективность работы и снижать эксплуатационные расходы.www.cat.com