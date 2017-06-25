ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Африка - перспективный континент будущего

26.06.2017 13:04 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь заинтересована в расширении отношений со странами Африканского континента.

"Мы, конечно же, еще плохо практически знаем Африку. Но мы очень хотели бы работать на этом перспективном континенте будущего", - заявил 26 июня президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой МИД Анголы Жорже Ребелу Пинту Шикоти

По его словам, именно с Анголы Беларусь намерена освоение Африки, сообщили в Администрации президента

Александр Лукашенко подчеркнул, что закрытых тем для сотрудничества между странами нет. "Мы к вашим услугам по всем вопросам, которые представляют для вас интерес", - сказал он. 

В свою очередь Жорже Ребелу Пинту Шикоти заявил, что страны упустили многое из того потенциала, который мог быть реализован на сегодняшний момент.  По его мнению, Ангола может выиграть, выстраивая кооперацию с Беларусью.

Напомним, что в январе Александр Лукашенко совершил визит на Африканский континент, посетив сразу две страны – Египет и соседний с ним Судан. Однако нет нет информации, которая бы указала на его успешность. 

 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь заинтересована в расширении отношений со странами Африканского континента.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
БСБ Банку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика