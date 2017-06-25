Лукашенко: Африка - перспективный континент будущего

Беларусь заинтересована в расширении отношений со странами Африканского континента.

"Мы, конечно же, еще плохо практически знаем Африку. Но мы очень хотели бы работать на этом перспективном континенте будущего", - заявил 26 июня президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой МИД Анголы Жорже Ребелу Пинту Шикоти.

По его словам, именно с Анголы Беларусь намерена освоение Африки, сообщили в Администрации президента .

Александр Лукашенко подчеркнул, что закрытых тем для сотрудничества между странами нет. "Мы к вашим услугам по всем вопросам, которые представляют для вас интерес", - сказал он.

В свою очередь Жорже Ребелу Пинту Шикоти заявил, что страны упустили многое из того потенциала, который мог быть реализован на сегодняшний момент. По его мнению, Ангола может выиграть, выстраивая кооперацию с Беларусью.