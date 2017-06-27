«Криница» выпустила лимитированную серию пива «Легенды Менску»

27 июня прошла презентация лимитированной серии пива «Крынiца Прэмiум» «Легенды Менску».

В связи с юбилеем столицы временно изменился дизайн банки. На упаковке появились легенды в виде трех графических образов. Мероприятие прошло в «Красном дворике», в нем приняли участие минчане, делающие настоящее и будущее города лучше уже сейчас своими руками.

В честь юбилея Минска «Криница» разработала нестандартную авторскую упаковку для пива «Крынiца Прэмiум» (сорт варится по традиционной рецептуре при длительном процессе созревания). В компании уверены, что будущее строится на истории. Именно поэтому, вбирая в себя все самые интересные современные тенденции городской жизни, пивоваренный завод не забывает о прошлом.

«Легенды Менску» - это три упаковки с наиболее известными минскими легендами: о Менеске - основателе Менска («Каменныя млыны Менеска»), Белой Пани Ядвиге Любанской («Таямніцы Лошыцкай сядзібы») и привидении мэра в городской ратуше («Прывід мясцовай ратушы»). Каждую из легенд можно прочесть на банке. Их тексты создают ощущение, будто истории рассказаны кем-то из горожан.

Дизайн-концепцию упаковки разработал Денис Серебряков. Для каждой из легенд были созданы уникальные графические образы и специально спроектированный шрифт, который объединил графику и содержание историй. Все это создает впечатление материальных свидетельств прошлого.

«Нам всегда была интересна история нашего города, процесс его развития, - говорит генеральный директор компании «Криница» Александр Кижук. - Поэтому мы хотели сделать комплимент городу. Мы уверены, что для каждого города важны его легенды. Истории, которые передаются из уст в уста и создают особый и неповторимый шарм. Современный Минск быстро развивается. И важно, что к этому приложили руку сами горожане, которые не пассивно ждут изменений, а активно проявляют себя в городской жизни».

Презентация «Легенд Менску» прошла в сердце города - полном истории уютном «Красном дворике» по ул. Революционная, который так прозвали сами горожане. Сейчас это один из центров культурной жизни столицы. Здесь проходят концерты, модные показы, танцевальные вечера и т.д.

В рамках презентации прошло ток-шоу с участием Юрия Таубкина (архитектор, художник и соорганизатор Minsk Design Week), Захара Дудинского (арт-менеджер «Джазовых вечеров у Ратуши 2013-2016 и многих других крупных культурных событий) и Ильи Прохорова (совладелец крафтовой пекарни Brø Bakery). Все они горожане, которые делают Минск лучше, интереснее и привлекательнее.

В рамках презентации в «Красном дворике» на открытом воздухе была показана выставка фотографа Павла Поташникова о Минске с высоты птичьего полета во время закатов, рассветов, ночью и днем.

Как и большинство сознательных горожан, компания «Криница» задумывается о прошлом своего города, активно создает свое настоящее и будущее. Завод стремится быть не только сопричастным важным городским изменениям, но и быть их инициатором, создавать информационные поводы и поднимать важные для столицы темы. Способствовать развитию города и позитивно изменяться вместе с ним. Из года в год Минск становится все лучше для горожан и привлекательнее для туристов, не без участия активных минчан, которые создают собственные необычные бизнесы, интересные культурные мероприятия, социально важные проекты.